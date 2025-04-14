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Який календар в українських християн і чому дата Великодня рухома
Дата Великодня визначається за принципом, встановленим Першим Нікейським собором 325 року. Що це означає — пояснює протоієрей.
На запитання, чому дата Великодня щороку різна, на відміну від Різдва, є однозначна відповідь: Великдень — рухоме свято.
Протоієрей ПЦУ, богослов, публіцист, клірик Спасо-Преображенського собору в Києві, викладач в Київській Православній богословській академії ПЦУ Андрій Дудченко пояснив різницю в календарі.
Як визначається дата Великодня
«Це має бути неділя після першого весняного повного місяця. Загальним консенсусом серед християн є те, що має спочатку настати рівнодення, потім повний місяць, а наступна неділя буде датою Пасхи (Великоня — ред.). Якщо ж повний місяць припадає на неділю, тоді святкується наступної неділі. Головним тут є принцип консенсусу, а саме, коли перші три століття християнської історії різні помісні церкви, кожна з яких була древньою і йшла від апостольської традиції, святкували Пасху по різних системах обчислення і відповідно дати не співпадали, то в 325 році на Першому Вселенському соборі (Перший Нікейський собор — ред.) одним з питань, що розглядалося було те, щоби досягти консенсусу, врахувавши різні традиції, дійти спільного знаменника, щоби всі християни святкували головне свято — Воскресіння Христове — в один день», — пояснив Андрій Дудченко.
Тож, нагадаємо, що Великдень святкують першої неділі після повного місяця, що настає після весняного рівнодення. 2025 року Великдень святкується 20 квітня, у неділю.
Чому дата святкування Великодня рухома
Як розповів протоієрей ПЦУ, святкування Великодня в один день тривало понад тисячу років, аж до Григоріанської реформи, тоді, коли Західна церква в 16 столітті перейшла на григоріанський календар і відповідно всі свята — як рухомі, так і нерухомі, такі як Великдень, стали обчислювати відповідно до виправленої системи.
Східні церкви перейшли частково на новий кадендар пізніше, від 20 століття. А Православна церква України (ПЦУ) вже 2023 року перейшла на новий календар, але тільки в обчислюванні нерухомих свят.
«Щодо рухомих свят досі православні церкви дотримуються старої Пасхалії (методика визначення дати Великодня, яку в 325 році затвердив Нікейський собор ще єдиної тоді церкви — ред.). Відповідно часто виникає розбіжність між Західною і Східною Пасхаліями», — розповів протоієрей ПЦУ.
Тож, 2025 року, коди святкується 1700 років Нікейського собору, тож цьогоріч дати Східної і Західної Пасхи співпали.
Календар-2025: не пропустіть у квітні
Основні перехідні дванадесяті свята 2025 року слід відзначати у наступні дати:
Вербна неділя або Вхід Господній до Єрусалима — 13 квітня;
Вознесіння Господнє — 29 травня;
День святої Трійці (Зелені свята, П'ятдесятниця) — 8 червня.
А неперехідні дванадесяті свята відзначаються за новоюліанським календарем.
Згідно із православним календарем на 2025 рік у квітні в Україні відзначають наступні важливі церковні свята:
6 квітня – Кирила і Мефодія Солунських;
12 квітня – Лазарева субота;
13 квітня – Вербна неділя (Вхід Господній до Єрусалиму);
17 квітня – Чистий четвер;
18 квітня – Велика (Страсна) п’ятниця;
19 квітня – Велика субота;
20 квітня – Великдень;
23 квітня – святого Юрія Чудотворця.
Ознайомтеся із повним церковним календарем на 2025 рік.
Нагадаємо, Чистий четвер 2025 року в Україні припадає на 17 квітня.
Зазначимо, що від сьогодні, 14 квітня, розпочався Страсний тиждень також розпочнеться.
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