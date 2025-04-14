ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
38
Час на прочитання
3 хв

Який календар в українських християн і чому дата Великодня рухома

Дата Великодня визначається за принципом, встановленим Першим Нікейським собором 325 року. Що це означає — пояснює протоієрей.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Який календар в українських християн і чому дата Великодня рухома

Дата Великодня 2025 року / © ТСН.ua

На запитання, чому дата Великодня щороку різна, на відміну від Різдва, є однозначна відповідь: Великдень — рухоме свято.

Протоієрей ПЦУ, богослов, публіцист, клірик Спасо-Преображенського собору в Києві, викладач в Київській Православній богословській академії ПЦУ Андрій Дудченко пояснив різницю в календарі.

Як визначається дата Великодня

«Це має бути неділя після першого весняного повного місяця. Загальним консенсусом серед християн є те, що має спочатку настати рівнодення, потім повний місяць, а наступна неділя буде датою Пасхи (Великоня — ред.). Якщо ж повний місяць припадає на неділю, тоді святкується наступної неділі. Головним тут є принцип консенсусу, а саме, коли перші три століття християнської історії різні помісні церкви, кожна з яких була древньою і йшла від апостольської традиції, святкували Пасху по різних системах обчислення і відповідно дати не співпадали, то в 325 році на Першому Вселенському соборі (Перший Нікейський собор — ред.) одним з питань, що розглядалося було те, щоби досягти консенсусу, врахувавши різні традиції, дійти спільного знаменника, щоби всі християни святкували головне свято — Воскресіння Христове — в один день», — пояснив Андрій Дудченко.

Тож, нагадаємо, що Великдень святкують першої неділі після повного місяця, що настає після весняного рівнодення. 2025 року Великдень святкується 20 квітня, у неділю.

/ © Pixabay

© Pixabay

Чому дата святкування Великодня рухома

Як розповів протоієрей ПЦУ, святкування Великодня в один день тривало понад тисячу років, аж до Григоріанської реформи, тоді, коли Західна церква в 16 столітті перейшла на григоріанський календар і відповідно всі свята — як рухомі, так і нерухомі, такі як Великдень, стали обчислювати відповідно до виправленої системи.

Східні церкви перейшли частково на новий кадендар пізніше, від 20 століття. А Православна церква України (ПЦУ) вже 2023 року перейшла на новий календар, але тільки в обчислюванні нерухомих свят.

«Щодо рухомих свят досі православні церкви дотримуються старої Пасхалії (методика визначення дати Великодня, яку в 325 році затвердив Нікейський собор ще єдиної тоді церкви — ред.). Відповідно часто виникає розбіжність між Західною і Східною Пасхаліями», — розповів протоієрей ПЦУ.

Тож, 2025 року, коди святкується 1700 років Нікейського собору, тож цьогоріч дати Східної і Західної Пасхи співпали.

Календар-2025: не пропустіть у квітні

Основні перехідні дванадесяті свята 2025 року слід відзначати у наступні дати:

  • Вербна неділя або Вхід Господній до Єрусалима — 13 квітня;

  • Вознесіння Господнє — 29 травня;

  • День святої Трійці (Зелені свята, П'ятдесятниця) — 8 червня.

А неперехідні дванадесяті свята відзначаються за новоюліанським календарем.

Згідно із православним календарем на 2025 рік у квітні в Україні відзначають наступні важливі церковні свята:

  • 6 квітня – Кирила і Мефодія Солунських;

  • 12 квітня – Лазарева субота;

  • 13 квітня – Вербна неділя (Вхід Господній до Єрусалиму);

  • 17 квітня – Чистий четвер;

  • 18 квітня – Велика (Страсна) п’ятниця;

  • 19 квітня – Велика субота;

  • 20 квітня – Великдень;

  • 23 квітня – святого Юрія Чудотворця.

Ознайомтеся із повним церковним календарем на 2025 рік.

Нагадаємо, Чистий четвер 2025 року в Україні припадає на 17 квітня.

Зазначимо, що від сьогодні, 14 квітня, розпочався Страсний тиждень також розпочнеться.

Читайте також:

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie