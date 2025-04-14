Який календар в українських християн і чому дата Великодня рухома

Дата Великодня 2025 року / © ТСН.ua

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На запитання, чому дата Великодня щороку різна, на відміну від Різдва, є однозначна відповідь: Великдень — рухоме свято.

Протоієрей ПЦУ, богослов, публіцист, клірик Спасо-Преображенського собору в Києві, викладач в Київській Православній богословській академії ПЦУ Андрій Дудченко пояснив різницю в календарі.

Як визначається дата Великодня

«Це має бути неділя після першого весняного повного місяця. Загальним консенсусом серед християн є те, що має спочатку настати рівнодення, потім повний місяць, а наступна неділя буде датою Пасхи (Великоня — ред.). Якщо ж повний місяць припадає на неділю, тоді святкується наступної неділі. Головним тут є принцип консенсусу, а саме, коли перші три століття християнської історії різні помісні церкви, кожна з яких була древньою і йшла від апостольської традиції, святкували Пасху по різних системах обчислення і відповідно дати не співпадали, то в 325 році на Першому Вселенському соборі (Перший Нікейський собор — ред.) одним з питань, що розглядалося було те, щоби досягти консенсусу, врахувавши різні традиції, дійти спільного знаменника, щоби всі християни святкували головне свято — Воскресіння Христове — в один день», — пояснив Андрій Дудченко.

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Тож, нагадаємо, що Великдень святкують першої неділі після повного місяця, що настає після весняного рівнодення. 2025 року Великдень святкується 20 квітня, у неділю.

© Pixabay

Чому дата святкування Великодня рухома

Як розповів протоієрей ПЦУ, святкування Великодня в один день тривало понад тисячу років, аж до Григоріанської реформи, тоді, коли Західна церква в 16 столітті перейшла на григоріанський календар і відповідно всі свята — як рухомі, так і нерухомі, такі як Великдень, стали обчислювати відповідно до виправленої системи.

Східні церкви перейшли частково на новий кадендар пізніше, від 20 століття. А Православна церква України (ПЦУ) вже 2023 року перейшла на новий календар, але тільки в обчислюванні нерухомих свят.

«Щодо рухомих свят досі православні церкви дотримуються старої Пасхалії (методика визначення дати Великодня, яку в 325 році затвердив Нікейський собор ще єдиної тоді церкви — ред.). Відповідно часто виникає розбіжність між Західною і Східною Пасхаліями», — розповів протоієрей ПЦУ.

Тож, 2025 року, коди святкується 1700 років Нікейського собору, тож цьогоріч дати Східної і Західної Пасхи співпали.

Календар-2025: не пропустіть у квітні

Основні перехідні дванадесяті свята 2025 року слід відзначати у наступні дати:

Вербна неділя або Вхід Господній до Єрусалима — 13 квітня;

Вознесіння Господнє — 29 травня;

День святої Трійці (Зелені свята, П'ятдесятниця) — 8 червня.

А неперехідні дванадесяті свята відзначаються за новоюліанським календарем.

Згідно із православним календарем на 2025 рік у квітні в Україні відзначають наступні важливі церковні свята:

6 квітня – Кирила і Мефодія Солунських;

12 квітня – Лазарева субота;

13 квітня – Вербна неділя (Вхід Господній до Єрусалиму);

17 квітня – Чистий четвер;

18 квітня – Велика (Страсна) п’ятниця;

19 квітня – Велика субота;

20 квітня – Великдень ;

23 квітня – святого Юрія Чудотворця.

Ознайомтеся із повним церковним календарем на 2025 рік.

Нагадаємо, Чистий четвер 2025 року в Україні припадає на 17 квітня.

Зазначимо, що від сьогодні, 14 квітня, розпочався Страсний тиждень також розпочнеться.

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