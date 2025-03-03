Коли Чистий четвер 2025 року в Україні: дата свята, традиції

Щороку християни обох обрядів святкують Великдень. Перед цією подією триває Страсний тиждень, у межах якого особливе значення має Чистий четвер. Існує переконання, що цього дня вода набуває цілющої сили.

Коли буде Чистий четвер 2025 року в Україні

У вересні 2023 року Православна церква України (ПЦУ) перейшла на новий календар, однак це не вплинуло на дату святкування Великодня.

2025 року Великдень припаде на 20 квітня і збігатиметься для християн обох обрядів, що трапляється нечасто. Православні дотримуються юліанського календаря, тоді як католики керуються григоріанським.

Страсний тиждень також розпочнеться одночасно – 14 квітня, а Чистий четвер припаде на 17 квітня.

Що це за свято Чистий четвер: його історія

Чистий четвер — це важливий день Страсного тижня, що передує Великодню. Він нагадує про події, які відбулися під час Таємної вечері Ісуса Христа з апостолами. Саме цього дня, згідно з Євангелієм, Христос встановив таїнство Євхаристії (Причастя), омив ноги своїм учням на знак смирення й любові та передбачив свою зраду.

Чистий четвер має коріння в біблійних подіях, описаних у Новому Завіті. Ввечері Ісус зібрав апостолів на Тайну вечерю, де розділив хліб і вино, сказавши: "Це – Тіло Моє", "Це – Кров Моя", закликавши учнів чинити це в Його пам’ять. Так було започатковано християнське Таїнство Причастя.

Перед вечерею Христос умив ноги своїм учням, показавши приклад смирення та служіння ближнім. Це стало символом очищення не лише тіла, а й душі.

Що прийнято робити у Чистий четвер: традиції

Що прийнято робити у Чистий четвер: традиції / Фото: pixabay.com

З Чистим четвергом пов’язані численні народні та релігійні звичаї:

Очищення водою. Вважається, що цього дня вода набуває особливих цілющих властивостей. Люди зранку намагалися скупатися або хоча б умитися, щоб змити гріхи та хвороби. Прибирання в домі. У Чистий четвер заведено наводити лад у домівках, що символізує внутрішнє очищення. Випікання пасок. Саме цього дня традиційно готують паски та інші великодні страви. Церковні богослужіння. У храмах звершується літургія, під час якої віряни можуть приступити до сповіді та причастя. Увечері відправляється служба, що включає читання 12-ти Євангелій про Страсті Христові.

Чистий четвер нагадує про важливість духовного очищення, смирення, любові до ближнього та готовності служити іншим. Він є підготовкою до головної події — Воскресіння Христового, що символізує перемогу життя над смертю.

Що не можна робити у Чистий четвер

Чистий четвер – це особливий день Страсного тижня, пов'язаний з очищенням душі та тіла, тому існує низка заборон і рекомендацій, яких дотримуються віряни.

1. Не можна сваритися, лихословити та ображати інших

Цей день – символ духовного очищення, тому важливо уникати конфліктів, негативних думок і слів. Вважається, що сварки у Чистий четвер можуть затягнутися на весь рік.

2. Не можна лінуватися та байдикувати

За традицією, у Чистий четвер слід прибирати оселю, прати речі, готувати паску та крашанки. Вважається, що ледачість у цей день може принести негаразди.

3. Не можна залишати бруд у домі

Чистота в оселі символізує духовне очищення. Тому намагалися навести лад у всіх кутках, викинути непотрібні речі та змити весь пил і бруд.

4. Не можна позичати гроші чи віддавати щось з дому

Вважається, що якщо у Чистий четвер позичити гроші або якусь річ, то можна віддати разом із ними свій достаток і удачу.

5. Не можна працювати після заходу сонця

Увечері віряни відвідують богослужіння, тому після заходу сонця слід припинити господарські справи та зосередитися на молитві й спокої.

6. Не можна стригтися та робити манікюр

Існує повір'я, що в цей день не варто стригти волосся чи нігті, оскільки це може "обрізати" удачу та здоров'я.

7. Не можна залишати їжу неприготованою

У Чистий четвер традиційно печуть паски та фарбують яйця, а також готують інші великодні страви. Вважається, що їжу краще приготувати заздалегідь, щоб не працювати у Велику п’ятницю.

Чистий четвер – це не просто день прибирання, а час для очищення душі через добрі справи, молитву та спокій. Важливо уникати негативу, гніву й образ, налаштуватися на світлі думки та підготуватися до Великодня.

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