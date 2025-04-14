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Разное
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Какой календарь у украинских христиан и почему дата Пасхи подвижна

Дата Пасхи определяется по принципу, установленному Первым Никейским собором 325 года. Что это значит — объясняет протоиерей.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Какой календарь у украинских христиан и почему дата Пасхи подвижна

Дата Пасхи 2025 года / © ТСН.ua

На вопрос, почему дата Пасхи ежегодно различна, в отличие от Рождества, есть однозначный ответ: Пасха — движимый праздник.

Протоиерей ПЦУ, богослов, публицист, клирик Спасо-Преображенского собора в Киеве, преподаватель в Киевской Православной богословской академии ПЦУ Андрей Дудченко объяснил разницу в календаре.

Как определяется дата Пасхи

«Это должно быть воскресенье после первого весеннего полнолуния. Общим консенсусом среди христиан является то, что должно сначала наступить равноденствие, затем полнолуние, а следующее воскресенье будет датой Пасхи (Пасха — ред.). Если же полнолуние приходится на воскресенье, тогда празднуется в следующее воскресенье. Главным здесь является принцип консенсуса, а именно, когда первые три столетия христианской истории разные поместные церкви, каждая из которых была древней и шла от апостольской традиции, праздновали Пасху по разным системам исчисления и соответственно дать не совпадали, то в 325 году на Первом Вселенском соборе было рассмотрено. традиции, прийти к общему знаменателю, чтобы все христиане праздновали главный праздник — Воскресение Христово — в один день», — объяснил Андрей Дудченко.

Итак, напомним, что Пасху празднуют в первое воскресенье после полнолуния, которое наступает после весеннего равноденствия. 2025 Пасха празднуется 20 апреля, в воскресенье.

/ © Pixabay

© Pixabay

Почему дата празднования Пасхи подвижна

Как рассказал протоиерей ПЦУ, празднование Пасхи в один день длилось более тысячи лет, вплоть до Григорианской реформы, когда Западная церковь в 16 веке перешла на григорианский календарь и соответственно все праздники — как подвижные, так и неподвижные, такие как Пасха, стали исчислять в соответствии с исправленной системой.

Восточные церкви перешли частично на новый кадендарь позже, от 20 века. Православная церковь Украины (ВЦУ) уже в 2023 году перешла на новый календарь, но только в вычислении неподвижных праздников.

«О движимых праздниках до сих пор православные церкви соблюдают старую Пасхалию (методика определения даты Пасхи, которую в 325 году утвердил Никейский собор еще единственной тогда церкви — ред.). Соответственно, часто возникает расхождение между Западной и Восточной Пасхалиями», — рассказал протоиерей ПЦУ.

Итак, в 2025 году коды празднуется 1700 лет Никейского собора, поэтому в этом году даты Восточной и Западной Пасхи совпали.

Календарь-2025: не пропустите в апреле

Основные переходные двенадцатые праздники 2025 года следует отмечать в следующие даты:

  • Вербное воскресенье или Вход Господень в Иерусалим — 13 апреля;

  • Вознесение Господне — 29 мая;

  • День святой Троицы (Зеленые праздники, Пятидесятница) — 8 июня.

А непереходные двенадцатые праздники отмечаются по новому лианскому календарю.

Согласно православному календарю на 2025 год в апреле в Украине отмечают следующие важные церковные праздники:

  • 6 апреля — Кирилла и Мефодия Солунских;

  • 12 апреля — Лазарева суббота;

  • 13 апреля — Вербное воскресенье (Вход Господень в Иерусалим);

  • 17 апреля — Чистый четверг;

  • 18 апреля — Большая (Страстная) пятница;

  • 19 апреля — Великая суббота;

  • 20 апреля — Пасха;

  • 23 апреля — святого Юрия Чудотворца.

Ознакомьтесь с полным церковным календарем на 2025 год.

Напомним, Чистый четверг 2025 в Украине приходится на 17 апреля.

Отметим, что с сегодняшнего дня, 14 апреля, началась Страстная неделя также начнется.

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