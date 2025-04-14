ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
505
Время на прочтение
2 мин

В Одесской области мужчина с автоматом приехал «спасать» товарищей от работников ТЦК: чем все закончилось

Инцидент произошел на блокпоста в Измаильском районе, всех участников инцидента разыскали и задержали.

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Мужчину задержали, а оружие изъяли

В ходе обыска у задержанного изъяли гладкоствольное ружье и карабин с глушителем / © pixabay.com

В Одесской области мужчина с автоматом приехал «спасать» товарищей от работников ТЦК.

Об этом сообщила полиция Одесской области.

«Несколько дней назад вечером на одном из блокпостов в Сафьяновской общине военнослужащие Измаильского РТЦК и СП остановили для проверки двух мужчин. Последние не предоставили свои документы, а сообщили, что их якобы привезет товарищ, которому позвонили. Вскоре на место приехал на автомобиле вооруженный мужчина. Через окно транспортного средства он направил на военнослужащих карабин и пригрозил его применением, после чего приказал товарищам сесть в автомобиль и уехал с ними в неизвестном направлении», — сообщили в полиции.

Вызванная следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции разыскала всех троих граждан. Ими оказались местные жители.

Водителя полицейские задержали, а его пассажиры передали в ТЦК и СП для проверки.

В ходе обыска по месту жительства задержанного изъяли автомобиль, на котором он передвигался, зарегистрированы на него гладкоствольное ружье и карабин с глушителем к нему, а также 158 патронов разного калибра.

«Сейчас мы собрали достаточно доказательств и сообщили 44-летнему фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины — в препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований в особый период. Решается вопрос об избрании подозреваемого меры пресечения. Согласно действующему законодательству, мужчине грозит наказание лишением свободы сроком до восьми лет», — отметил начальник следственного отдела Измаильского районного отдела полиции Анатолий Маршавка.

Напомним, в Ивано-Франковске мужчина укусил работника военкомата за ногу.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie