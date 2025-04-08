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- Украина
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ТЦК стали чаще штрафовать нарушителей мобилизации: адвокат назвал причины
Существенные изменения в наложении штрафов законодательство не претерпело, говорит адвокат.
Украинские Территориальные центры комплектования начали чаще штрафовать за нарушение мобилизационного законодательства, а также – за нарушение правил военного учета
Об этом рассказал адвокат Роман Кичко в эфире "Украинского радио".
"ТЦК начали чаще штрафовать за нарушение мобилизационного законодательства и за нарушение правил военного учета. Потому что все разобрались, как работает данная процедура. До последних изменений до июня 2024 года штрафы не были массовым явлением", - пояснил специалист.
По его словам, ТЦК уже поняли приблизительное количество военнообязанных, не уточнивших и не обновивших данные. Именно на основе этого формируется определенная практика, при которой налагаются штрафы.
В то же время адвокат отмечает, что существенные изменения в наложении штрафов законодательство не претерпело, "но сейчас на подписи у президента Украины новый законопроект, который будет регулировать уплату штрафов".
Документ касается возможности уплаты штрафов с скидкой 50%. Когда лицо признает, что совершило правонарушение, например, нарушение правил военного учета, пишет заявление в ТЦК, подтверждает, что постановление о наложении штрафа в случае его вынесения не будет им обжаловаться, лицу дается возможность уплатить этот штраф со скидкой 50%, не являясь даже присутствующим в ТЦК.
Кичко отмечает, что наложение штрафа – это право ТЦК. Именно поэтому все зависит от них, обнаружили ли они это правонарушение, действительно ли видят в нем наличие состава административного правонарушения. Адвокат отметил, что нарушение правил военного учета или мобилизационного законодательства предусматривает административную ответственность.
Напомним, юристы объяснили, как сняться с розыска ТЦК. Наиболее распространенными причинами розыска является неявка по повестке, неуточнение военно-учетных данных в отведенный срок, ненахождение на военном учете, игнорирование направления прохождения ВЛК и несообщение об изменении персональных данных.