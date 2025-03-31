Мобилизация в Украине: почему патрульные работают в группе с ТЦК

Алексей Белошицкий / © Столичні ініціативи

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Мобилизация не является прямой задачей полиции и даже по закону полиция в Украине не занимается мобилизацией. Однако патрульные работают в группе с ТЦК.

Об этом Виктории Гнатюк в эксклюзивном интервью TSN.ua рассказал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий.

«Конечно, есть определенные государственные задачи, которые возложены сейчас на полицию, которые в том числе серьезно влияют на наш уровень доверия. К примеру, сотрудничество с ТЦК. Это не наша прямая задача и даже по закону полиция не занимается мобилизацией. Но с другой стороны, согласно Закону О национальной полиции во взаимодействии с ТЦК и на обращение ТЦК, полиция должна обеспечивать определенные процессы и помогать ТЦК в тех или иных их задачах», — рассказал Алексей Белошицкий.

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Кроме того, ТЦК не может самостоятельно предпринять те или иные меры, потому что они не правоохранители, объясняет Белошицкий.

«Но нужно помнить, что полиция присутствует для того, чтобы, прежде всего, обеспечивать общественную безопасность и общественный порядок. И вот дополнительные функции, которые возлагаются на нас в условиях военного положения, мы должны выполнять, даже если они действительно негативно влияют на уровень доверия к нам. Но мы не можем забывать, что страна находится в войне, страна находится в тяжелом состоянии и есть определенные меры, реально непопулярные меры, но они нужны для выживания страны», — говорит Алексей Белошицкий.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: ПОЛИЦИЯ НЕ ВОЮЕТ?! БЕЛОШИЦКИЙ — о работе с ТЦК, патрульных в окопах и недоверии общества