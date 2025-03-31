Какому знаку Зодиака повезет 1 апреля

Скорпион / © Credits

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Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 1 апреля?

День проявления негативной энергетики, которая может негативно повлиять как на дела, над которыми мы работаем, так и на наши отношения с людьми.

Велика вероятность ситуаций, в которых необходимо будет выбрать один из вариантов – добор или зло, вет или тьму, поскольку остаться над схваткой никму не удастся. Прежде чем принять решение, очень важно хорошо подумать, помня при этом, что зло может принять самое ненеожиданное – в том числе, и невинное, а то и приятное – обличье, поэтому распознать его окажется непросто, да и выполнить его задачи, как правило, гораздо легче, в то время как над добрыми делами придется потрудиться.

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Скорпион

Скорпионы с легкостью достигнут свой цели, какой бы характер – деловой или личный – она не носила, особенно если будут опираться не только на собственные силы, но и на помощь человека, которому доверяют целиком и полностью. Оказавшись в непонятно ситуации, нужно обратиться к другу или родственнику, который, как правило, мастерски выходит из таких обстоятельств, преодолевая любые преграды. Впрочем, об особой их сложности сегодня говорить не придется, главное – наметить правильное направление свои действий.

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