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Потери России на 1 апреля: Генштаб обновил данные
У оккупантов "минус" 15 артсистем.
По состоянию на утро 1 апреля ВСУ уничтожили 916 770 солдат армии Российской Федерации . За прошедшие сутки ликвидировано еще 1540 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери РФ:
личного состава – около 916 770 (+1540) человек,
танков ‒ 10505 (+9) ед,
боевых бронированных машин ‒ 21856 (+37) ед,
артиллерийских систем – 25552 (+15) ед,
РСЗО – 1347 (+0) ед,
средства ПВО ‒ 1123 (+0) ед,
самолетов – 370 (+0) ед,
вертолетов – 335 (+0) ед,
БпЛА оперативно-тактического уровня – 31462 (+46),
крылатые ракеты ‒ 3123 (+2),
корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
подлодки - 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 42646 (+53) ед,
специальная техника – 3787 (+0).
Как сообщалось, агрессорка Россия приостановила массированные ракетные атаки. Впрочем, вместо ракет враг использует более дешевую, но не менее разрушительную альтернативу.