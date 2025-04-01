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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
4322
Время на прочтение
1 мин

Потери России на 1 апреля: Генштаб обновил данные

У оккупантов "минус" 15 артсистем.

Автор публикации
Елена Капник Елена Капник
Потери армии РФ.

Потери армии РФ. / © Associated Press

По состоянию на утро 1 апреля ВСУ уничтожили 916 770 солдат армии Российской Федерации . За прошедшие сутки ликвидировано еще 1540 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери РФ:

  • личного состава – около 916 770 (+1540) человек,

  • танков ‒ 10505 (+9) ед,

  • боевых бронированных машин ‒ 21856 (+37) ед,

  • артиллерийских систем – 25552 (+15) ед,

  • РСЗО – 1347 (+0) ед,

  • средства ПВО ‒ 1123 (+0) ед,

  • самолетов – 370 (+0) ед,

  • вертолетов – 335 (+0) ед,

  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 31462 (+46),

  • крылатые ракеты ‒ 3123 (+2),

  • корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,

  • подлодки - 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн - 42646 (+53) ед,

  • специальная техника – 3787 (+0).

Как сообщалось, агрессорка Россия приостановила массированные ракетные атаки. Впрочем, вместо ракет враг использует более дешевую, но не менее разрушительную альтернативу.

Дата публикации
Количество просмотров
4322
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