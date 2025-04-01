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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
633
Час на прочитання
1 хв

Втрати Росії станом на 1 квітня: Генштаб оновив дані

доповнюється

Автор публікації
Олена Капнік Олена Капнік
Втрати Росії станом на 1 квітня: Генштаб оновив дані

© Associated Press

Станом на ранок 1 квітня ЗСУ знищили 916 770  солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1540 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати РФ:

  • особового складу ‒ близько 916 770 (+1540) осіб,

  • танків ‒ 10505 (+9) од,

  • бойових броньованих машин ‒ 21856 (+37) од,

  • артилерійських систем – 25552 (+15) од,

  • РСЗВ – 1347 (+0) од,

  • засоби ППО ‒ 1123 (+0) од,

  • літаків – 370 (+0) од,

  • гелікоптерів – 335 (+0) од,

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 31462 (+46),

  • крилаті ракети ‒ 3123 (+2),

  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

  • підводні човни - 1 (+0) од,

  • автомобільної техніки та автоцистерн – 42646 (+53) од,

  • спеціальна техніка ‒ 3787 (+0).

Дата публікації
Кількість переглядів
633
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