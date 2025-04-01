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- Війна
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Втрати Росії станом на 1 квітня: Генштаб оновив дані
доповнюється
Станом на ранок 1 квітня ЗСУ знищили 916 770 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1540 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати РФ:
особового складу ‒ близько 916 770 (+1540) осіб,
танків ‒ 10505 (+9) од,
бойових броньованих машин ‒ 21856 (+37) од,
артилерійських систем – 25552 (+15) од,
РСЗВ – 1347 (+0) од,
засоби ППО ‒ 1123 (+0) од,
літаків – 370 (+0) од,
гелікоптерів – 335 (+0) од,
БпЛА оперативно-тактичного рівня – 31462 (+46),
крилаті ракети ‒ 3123 (+2),
кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 42646 (+53) од,
спеціальна техніка ‒ 3787 (+0).