Мобілізація в Україні: чому патрульні працюють у групі з ТЦК

Олексій Білошицький / © TSN

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Мобілізація не є прямим завданням поліції і навіть за законом поліція в Україні не займається мобілізацію. Однак патрульні працюють у групі з ТЦК.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю TSN.ua розповів перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.

«Звісно ж, є певні державні завдання, які покладені зараз на поліцію, які в тому числі серйозно впливають на наш рівень довіри. Наприклад, співпраця з ТЦК. Це не є нашим прямим завданням і навіть по закону поліція не займається мобілізацію. Але з іншого боку, згідно до Закону Про національну поліцію у взаємодії з ТЦК і на звернення ТЦК поліція має забезпечувати певні процеси і допомагати ТЦК в тих чи інших їхніх завданнях», — розповів Олексій Білошицький.

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Крім того, ТЦК не можуть самостійно вживати тих дій, яких можуть вживати поліцейські, пояснює Білошицький.

«Але потрібно пам’ятати, що поліція присутня для того, щоб перш за все забезпечувати громадську безпеку і громадський порядок. І от додаткові функції, які покладаються на нас в умовах воєнного стану, ми також маємо виконувати, навіть якщо вони дійсно негативно впливають на рівень довіри до нас. Але ми не можемо забувати, що країна знаходиться в війні, країна знаходиться у важкому стані і є певні заходи, реально непопулярні заходи, але вони потрібні для виживання країни», — каже Олексій Білошицький.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ПОЛІЦІЯ НЕ ВОЮЄ?! БІЛОШИЦЬКИЙ — про роботу з ТЦК, патрульних в окопах та недовіру суспільства