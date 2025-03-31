Вибори в Україні 2025 року: чи насправді вони можуть відбутися

Чи можуть відбутися вибори в Україні у 2025 році / © УНІАН

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На тлі міжнародних переговорів за участі США, України та Росії питання проведення виборів вийшло на перший план.

Президент України Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що голосування під час війни суперечить Конституції. Також, за його словами, вибори можуть відбутися лише після завершення війни та скасування воєнного стану — за умови міцних гарантій безпеки.

На початку лютого президент розповідав, що готовий піти у відставку після вступу України до НАТО, але підкреслив: «змінити» його буде нелегко.

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Що відомо про вибори в Україні — читайте у матеріалі ТСН.ua.

Настрої українців

Дані опитування Центру Разумкова свідчать про те, що більшість опитаних українців негативно ставляться до ідеї проведення виборів під час війни.

Також 36% респондентів зазначають, що вибори президента України треба проводити одразу, 35% — через 6 місяців після припинення воєнного стану, 16% — через 1 рік, 2% — через 2 роки, 4% — пізніше.

Щодо виборів до Верховної Ради, то 40% опитаних вважають, що ці вибори слід проводити одразу після завершення війни та скасування воєнного стану, 35% — через 6 місяців після припинення воєнного стану, 14% — через 1 рік, 1% — через 2 роки, 2% — пізніше.

Зауважимо, що вибори в Україні мали відбутися у березні 2024 року, проте їхнє проведення під час воєнного стану заборонено Конституцією.

Потенційні вибори

Видання Economist із посиланням на джерела в українському уряді повідомило, що Зеленський розпочав підготовку до виборів.

Як йдеться у повідомленні, президент провів зустріч, де доручив організувати голосування після припинення вогню, яке, на думку американців, може бути досягнуте до кінця квітня.

За інформацією The Economist перше підтвердження може надійти напередодні або 5 травня, крайнього терміну для парламентського голосування щодо продовження воєнного стану, який спливає 8 травня.

Там додають, що точних термінів для проведення виборів немає, проте Зеленський орієнтується на літо.

За законом агітація триває від 60 днів, тому вибори можуть відбутися не раніше липня. Деякі джерела повідомляють, що кампанія триватиме три місяці через необхідність оновлення виборчих списків під час війни.

The Economist також зазначає, що, згідно з прогнозами розвідки, у 2025 році внутрішня нестабільність може стати більшою загрозою для України, ніж бойові дії. Росія може використати передвиборчий період для посилення впливу через лідерів думки, військових та опозицію.

Своєю чергою в Офісі президента спростували цю інформацію, та зауважили, що чинне законодавство забороняє виборчі процеси під час дії воєнного стану.

Раніше, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявляв, що короткострокове перемир’я не призведе до закінчення війни та не дозволить організувати безпечне проведення виборів.

Головні виклики на шляху до голосування

Нардеп Михайло Цимбалюк зазначає, що нинішні умови в Україні не дозволяють провести вибори.

За його словами, серед ключових проблем на шляху до проведення голосування є такі:

військові на фронті не можуть голосувати чи балотуватися;

відсутність механізму голосування для п’яти мільйонів українців за кордоном та на ТОТ;

питання безпеки на виборчих дільницях.

«Коли ми зможемо забезпечити справедливий мир… І як можна провести вибори таким чином, щоб усі міжнародні наші партнери були присутні як спостерігачі. А після того визнали, що ці вибори демократичні», — зауважив він.

Система, яку легко дискредитувати

Очільник Центральної виборчої комісії (ЦВК) Олег Діденко заявив, що в Україні голосування можливе за таких умов:

достатній рівень розвитку технологій у країні;

достатній рівень свідомості виборців й усіх учасників виборчих процесів.

Однак, Діденко зазначив, що цих умов в Україні ймовірно немає, натомість існують великі ризики кіберзагроз та втручання з боку агресора.

Окрім того, він розповів, що електронне голосування, — це система, яку дискредитувати значно легше, ніж традиційне паперове. Це пояснюється тим, що воно проходить в неконтрольованому середовищі, ніхто не бачить, де і як голосують.

З голосуванням поштою, за словами Діденка, трохи краща історія, але вона має багато тих самих ризиків: неконтрольоване середовище, неможливість забезпечити таємницю, не можемо гарантувати, що не буде спроб організувати фальсифікації.

Нові партії на виборах

Голова Комітету виборців України Олексій Кошель вважає, що майбутні вибори можуть призвести до появи нових партій з військового середовища.

Серед можливих учасників виборів Кошель називає партію Валерія Залужного (може претендувати на третину місць у Раді), а також сили, що пов’язані з головою ГУР Кирилом Будановим, головою СБУ Василем Малюком, відомими військовими підрозділами й волонтерськими організаціями.

Голова КВУ зауважив, що військові на службі не зможуть активно брати участь у виборах без демобілізації. Кошель підкреслив, що цю проблему треба обговорити із західними партнерами, які зараз закликають до проведення виборів.

Олег Діденко додав, що закон України забороняє балотуватися в президенти особам, які тривалий час перебували за кордоном.

Таким чином, Валерій Залужний немає перешкод до участі у потенційних виборах, на відміну від Олексія Арестовича.

Скільки часу піде на підготовку

Діденко зазначає, що серед головних проблем організації виборів — оновлення виборчого реєстру.

Голова ЦВК підкреслює, що через окупацію території, зруйновану інфраструктуру та переселення громадян, чимало виборців не зможуть скористатися своїм правом голосу. Окрім того, організація повоєнних виборів потребує значного часу та ресурсів.

Як розповів Діденко, щоб якісно підготуватися до початку виборчої кампанії потрібно якомога більше часу.

«Я ніколи не називаю конкретну дату: чим більше часу буде, тим краще можна організувати виборчий процес, чим менше часу — тим, відповідно, гірше», — пояснив він.

Натоміть, політтехнолог Олег Постерак назвав конкретні терміни для підготовки до виборів в Україні.

Експерт вважає, що потрібно мінімум шість місяців з моменту припинення воєнного стану. За цей час можна підготувати виборчий процес, який більш-менш відповідатиме вимогам.

Участь Залужного у виборах

Посол України у Великій Британії та колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що не збирається брати участь у виборах поки триває війна. Він зазначає, що зараз всім потрібно працювати на збереження країни, а не «думати про вибори».

«Моя відповідь щодо цього не змінилася. Поки триває війна, нам потрібно всім працювати на збереження країни, а не думати про вибори. Різні чутки я не коментую», — відповів він на запитання журналіста.

Нагадаємо, на початку березня видання Politico опублікувало статтю про те, що відбулися закриті переговори соратників Трампа з опонентами Зеленського щодо виборів в Україні.

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