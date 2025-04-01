Трамп анонсував закриття департаменту Маска: в чому річ

Ілон Маск та Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент Сполучених штатів Америки Дональд Трамп заявив, що департамент ефективності державного управління (DOGE), яким керує мільярдер Ілон Маск, у «певний момент» припинить своє існування.

Про це повідомляє CNN.

Американський лідер пояснив, що Маск буде доступний для нього як спеціальний державний службовець тільки протягом 130 днів.

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«Йому потрібно керувати великою компанією і в якийсь момент він повернеться. Я б тримав його стільки, скільки можу. Він дуже талановитий хлопець, знаєте, я люблю дуже розумних людей, і він дуже розумний, і він зробив хорошу роботу. У якийсь момент Ілон захоче повернутися до своєї компанії», — висловився Трамп.

Він також відповів на запитання, чи триватиме робота DOGE за відсутності Маска. Президент США вважає, що керівники його федеральних агентств «багато чого навчилися» про те, як виконувати роботу самостійно, і деякі захочуть залишити співробітників DOGE на борту.

«Ви знаєте, в певний момент, я думаю, це закінчиться. Настане момент, коли секретарі зможуть виконувати цю роботу, і робити це дуже, знаєте, як ми говоримо, за допомогою скальпеля, і це те, чого ми хочемо», — додав Трамп.

Нагадаємо, напередодні сам Маск припустив, що може залишити посаду очільника DOGE вже наприкінці травня — після виконання обіцянки скоротити дефіцит бюджету США на трильйон доларів.