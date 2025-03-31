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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Маск може піти з команди Трампа вже у травні: у чому причина

Його 130-денний термін як “спеціального державного службовця” спливає приблизно 30 травня.

Автор публікації
Кирило Шостак Кирило Шостак
Маск може піти з команди Трампа вже у травні: у чому причина

Ілон Маск. / © Associated Press

Ілон Маск припустив, що може залишити посаду очільника Департаменту ефективності уряду (DOGE) вже наприкінці травня – після виконання обіцянки скоротити дефіцит бюджету США на трильйон доларів.

Про це він розповів в інтерв’ю Fox News.

“Гадаю, за цей період ми виконаємо більшу частину роботи, необхідної для скорочення дефіциту на трильйон доларів”, – заявив Маск.

Його 130-денний термін як “спеціального державного службовця” спливає приблизно 30 травня.

За дорученням президента Трампа DOGE провів масштабну “чистку” – скасував програми DEI у федеральних установах, обрізав гранти USAID і провів масові звільнення держслужбовців, що викликало протести й судові позови.

“Це - революція, можливо, найбільша відтоді, як була перша революція”, – каже Маск. Але він зізнається: “Мені дорого обходиться ця робота. Мої акції та акції всіх, хто володіє Tesla, впали приблизно вдвічі”.

DOGE стверджує, що вже зекономив платникам податків 130 мільярдів доларів. Водночас, зростає суспільна критика: продажі Tesla падають, імідж компанії серед лібералів просідає, а біля автосалонів відбуваються акції протесту – подекуди з вандалізмом.

“Це не стрільба від стегна”, — захищає свої методи Маск. “Але це, втім, не означає, що ми не робимо помилок”.

Нагадаємо, на тлі падіння акцій Tesla після перемоги на виборах в США Дональда Трампа Ілон Маск не лише не втратив статус найбагатшої людини світу, але й придбав ще один — статус "правої руки" американського президента. Саме це дозволило, зокрема, укласти велику угоду Starlink з Індією, чого не вдавалося протягом років.

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