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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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138
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Російським ударом по Дніпру знищено дітище Маска: фото

Мер міста Борис Філатов опублікував фото знищеної Тесли.

Автор публікації
Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Ілон Маск

Генеральний директор Tesla Inc. Ілон Маск / © Associated Press

Під час потужної російської атаки на Дніпро ввечері п’ятниці, 28 березня, була понищена автівка Tesla - електрокар виробництва американської компанії, яку очолює мільярдер Ілон Маск, відомий своєю прихильністю до Росії.

На це звернув увагу дніпровський міський голова Борис Філатов, опублікувавши відповідне фото.

Мер Дніпра звернувся до своїх закордонних читачів і всіх, хто має акаунт у мережі Х, з проханням поширити це фото.

Знищена російським ударом у Дніпрі автомашина Tesla / © Борис Філатов

Знищена російським ударом у Дніпрі автомашина Tesla / © Борис Філатов

“Зараз на заході не надто люблять компанію Tesla та всіляко її тролять. Тож, будь ласка, передайте Ілону цю світлину. Бо ж він такий палкий прихильник росіян”, - написав Борис Філатов.

Нагадаємо, раніше американський президент Дональд Трамп висловив намір придбати нову автівку Tesla, щоб підтримати свого соратника, гендиректора автомобільної компанії Ілона Маска після того, як його електрокарам оголосили бойкот в багатьох країнах світу та в США.

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