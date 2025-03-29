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Російським ударом по Дніпру знищено дітище Маска: фото
Мер міста Борис Філатов опублікував фото знищеної Тесли.
Під час потужної російської атаки на Дніпро ввечері п’ятниці, 28 березня, була понищена автівка Tesla - електрокар виробництва американської компанії, яку очолює мільярдер Ілон Маск, відомий своєю прихильністю до Росії.
На це звернув увагу дніпровський міський голова Борис Філатов, опублікувавши відповідне фото.
Мер Дніпра звернувся до своїх закордонних читачів і всіх, хто має акаунт у мережі Х, з проханням поширити це фото.
“Зараз на заході не надто люблять компанію Tesla та всіляко її тролять. Тож, будь ласка, передайте Ілону цю світлину. Бо ж він такий палкий прихильник росіян”, - написав Борис Філатов.
Нагадаємо, раніше американський президент Дональд Трамп висловив намір придбати нову автівку Tesla, щоб підтримати свого соратника, гендиректора автомобільної компанії Ілона Маска після того, як його електрокарам оголосили бойкот в багатьох країнах світу та в США.