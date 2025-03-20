В Мережу злили особисті дані прихильників Tesla та Ілона Маска

Новий сайт з особистими даними закликає відвідувачів до актів вандалізму проти Tesla.

Після сплеску вандалізму проти електромобілів та автосалонів компанії Tesla, що належить мільярдеру Ілону Маску, в Мережі з'явився сайт, на якому опубліковані особисті дані людей, які купили Tesla чи працюють у компанії. У список також потрапили співробітники федерального Департаменту ефективності уряду (DOGE), очолюваного Ілоном Маском.

Про це пише NBC News.

Виданню вдалося поспілкуватись з кількома власниками електромобілей. Вони підтвердили, що інформація справжня, хоча частина даних застаріла. Зловмисники зокрема оприлюднили імена, адреси проживання, номера телефонів та інші контактні дані людей. Видання не уточнює, скільки осіб постраждало, але зазначається, що це "лише невелика частина всіх власників Tesla".

Наразі невідомо, хто стоїть за новоствореним сайтом чи яким чином стався витік даних користувачів. Записи про реєстрацію домену для сайту вказують на те, що він був зареєстрований через анонімну платформу домену хостингу.

Але найбільше побоювання викликає не сам факт витоку персональних даних, а заклики, як розміщені на сайті під назвою Dogequest. Сайт намагається викликати у відвідувачів негативну реакцію на Маска за його роль в адміністрації Трампа, а також підбурює здійснювати акти вандалізму. Зокрема пропонується використати балончик з фарбою, щоб "звільнити свій художній талант" на найближчій Tesla, а також використовувати інші "творчі прояви протесту". Для посилення візуального ефекту курсор на сайті має вигляд коктейлю Молотова.

Такий агресивний контент викликав у людей, чиї імена та адреси було розкрито, занепокоєння, що вони або їхні автомобілі можуть зазнати нападу з боку активістів, які виступають проти Маска.

Сайт також підштовхує власників Tesla "долучитись до тренду" та продати свої електромобілі, щоб відмежуватись від Маска. В разі надання доказів продажу Tesla людям обіцяють "заохочення" – видалення з сайту інформації про них.

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Заступник директора ФБР Ден Бонджіно повідомив, що бюро "активно працює над інцидентами з Tesla".

Генеральний прокурор Памела Бонді заявила, що напади на майно Tesla є "нічим іншим, як внутрішнім тероризмом", і пообіцяла провести федеральне розслідування.

Маск також засудив сайт, назвавши заклики до знищення Tesla по всій країні "крайнім проявом внутрішнього тероризму".

Компанія Tesla не прокоментувала, яким чином особисті дані автовласників могли потрапити до рук зловмисників, й лише порадила їм ввімкнути "режим охорони", який дозволяє власникам бачити та записувати відео в режимі реального часу з камер своїх автівок.

Нагадаємо, після конфлікту з американським мільярдером Ілоном Маском сенатор США Марк Келлі вирішив відмовитися від Tesla, назвавши компанію "рекламним щитом" для політичних амбіцій її власника. Раніше цей сенатор побував з візитом в Україні.

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