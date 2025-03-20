В Одесі пролунав вибух: що відомо

В Одесі ввечері 20 березня чутно вибух. Вже стало відомо про збиття "Шахеду".

Про це повідомляє речник Української добровольчої армії, голова Громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук.

"Одеса відкрила рахунок по збиттях "Шахедів", - написав він.

Як повідомили місцеві жителі, ворожі дрони "просто вибухають у повітрі".

Нагадаємо, вранці 20 березня повітряна тривога охопила пів-України. Тоді йшлося про загрозу застосування ударних безпілотників для Харківської області, а також про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу.