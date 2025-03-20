Ворог масовано обстріляв Сумщину: є жертва

Сьогодні, 20 березня, росіяни скинули на Краснопільську громаду Сумської області 6 КАБів. За попередніми даними, внаслідок ворожої атаки 1 людина загинула, ще одна – травмована.

Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.

"Пошкоджено багатоквартирний і приватний житлові будинки, приміщення торгівельного центру", - йдеться у повідомленні.

Сумська ОВА звертається до жителів Краснопільської громади з проханням не зволікати з евакуацією. Збережіть своє життя та врятуйте рідних.

Нагадаємо, через атаку безпілотниками на лікарню у Краснопільській громаді Сумської області в ніч проти 19 березня будівля медзакладу зазнала суттєвих руйнувань. На щастя, минулося без загиблих і поранених.

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