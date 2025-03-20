Враг массированно обстрелял Сумщину: есть жертва

Сегодня, 20 марта, россияне сбросили на Краснопольское общество Сумской области 6 КАБов. По предварительным данным, в результате вражеской атаки 1 человек погиб, еще один – травмирован.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.

"Повреждены многоквартирный и частный жилые дома, помещения торгового центра", — говорится в сообщении.

Сумская ОВА обращается к жителям Краснопольского общества с просьбой не медлить с эвакуацией. Сохраните свою жизнь и спасите родных.

Напомним, из-за атаки беспилотниками на больницу в Краснопольской общине Сумской области в ночь на 19 марта здание медучреждения потерпело существенные разрушения. К счастью, обошлось без погибших и раненых.

Читайте также: