Враг массированно обстрелял Сумщину: есть жертва

Противник неустанно бреет по региону.
Сегодня, 20 марта, россияне сбросили на Краснопольское общество Сумской области 6 КАБов. По предварительным данным, в результате вражеской атаки 1 человек погиб, еще один – травмирован.
Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.
"Повреждены многоквартирный и частный жилые дома, помещения торгового центра", — говорится в сообщении.
Сумская ОВА обращается к жителям Краснопольского общества с просьбой не медлить с эвакуацией. Сохраните свою жизнь и спасите родных.
Напомним, из-за атаки беспилотниками на больницу в Краснопольской общине Сумской области в ночь на 19 марта здание медучреждения потерпело существенные разрушения. К счастью, обошлось без погибших и раненых.
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