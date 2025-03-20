Повітряна тривога охопила пів України: що загрожує

Сирени тривоги лунають у північних, центральних та східних регіонах України.

У частині України вранці 20 березня оголошена повітряна тривога.

Про це свідчить інформація на мапі тривог.

Так, сирени тривоги лунають на півночі, в центрі та на сході України.

У Повітряних силах ЗСУ повідомили про загрозу застосування ударних безпілотників для Харківської області, а також про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу.

Мапа тривоги 20 березня

Нагадаємо, російська армія у ніч проти 20 березня вкотре влаштувала масовану атаку на Україну, запустивши по її території 171 безпілотник різних типів.