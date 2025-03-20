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В Одессе раздался взрыв: что известно

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В Одессе раздался взрыв: что известно

В Одессе вечером 20 марта раздается воздушная тревога Коллаж ТСН.ua

Город массированно атакуют вражеские БПЛА.

В Одессе вечером 20 марта слышен взрыв. Уже стало известно о сбитии "Шахеда".

Об этом сообщает спикер Украинской добровольческой армии, председатель Общественного совета при Одесской ОВА Сергей Братчук.

"Одесса открыла счет по убыткам "Шахедов", – написал он.

Как сообщили местные жители, вражеские дроны "просто взрываются в воздухе".

Напомним, утром 20 марта воздушная тревога охватила пол-Украины. Речь шла об угрозе применения ударных беспилотников для Харьковской области, а также об угрозе применения баллистического вооружения с востока.

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