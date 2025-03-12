Ілон Маск запустив програму самознищення – FT

Ціна, яку Дональду Трампу доводиться платити за присутність у своєму близькому оточенні найбагатшої людини у світі, неухильно зростає і незабаром може стати критичною.

Президент США Дональд Трамп — один із небагатьох людей у Вашингтоні, кому досі подобається присутність мільярдера Ілона Маска. Він дав Маску більше влади, ніж будь-якій приватній фігурі в історії США, але тепер спостерігає, як його спонсор (і протеже одночасно) перетворюється на стерв'ятника. І зараз уже не стоїть питання, чи Трамп і далі терпітиме вибрики Маска. Питання лише в тому, коли і як він позбавиться очільника так званого Департаменту ефективності уряду (DOGE).

Про це пише Financial Times.

"Ціна його [Маска – ред.] участі як співкерівника вже надто висока", — зазначає видання.

Минулого тижня Трамп вже осадив Маска на засіданні кабінету міністрів, сказавши, що принаймні члени кабінету міністрів можуть подбати про власне наймання та звільнення без участі DOGE, очолюваного Маском.

Досі нова адміністрація Білого дому відрізняється досить стабільним штатом, на відміну від першого президентського терміну Трампа, який, зокрема, запам'ятався великою плинністю кадрів у його адміністрації. Але, схоже, багато хто в Білому домі дуже хоче позбавитися Маска і "побачити спину олігарха з бензопилою".

Кажуть, що західна зірка маска вже викотилась на політичний небосхил. За інформацією інсайдерів, Маск намагався вкласти додаткові кошти (йдеться про мільйони доларів США) у політичні ініціативи Трампа, але отримав відмову.

Це тим більше насторожує, бо відомо, що Трамп не відмовляється від грошей. Схоже, Маск намагався "купити" собі тривале перебування в оточенні президента США, але його становище руйнується так само швидко, як падає ціна акцій Tesla.

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Рейтинг схвалення Трампа поки залишається стабільним, але аналітики кажуть, що вже з'явилися ознаки "рецесії Трампа", що насувається. І в такій ситуації може бути корисним поки що тримати Маска при собі, щоб використати його як громовідвід коли ситуація загостриться.

"Але це межа його можливостей. Його вплив здебільшого негативний. Немає жодного республіканського законодавця чи керівника Трампа, який не був би нажаханий владою Маска", – зазначає автор статті.

Соціальну платформу X Маска називають "неофіційним державним підрозділом мовлення Maga". Публікації на X можуть легко зруйнувати кар'єру члена кабінету міністрів. І чиновники наразі регулярно випускають пресрелізи спочатку на X.

Наблизивши до себе Маска, Трамп щодня платить все більше за його присутність у колах влади. Не знаючи, як працює федеральний уряд, Маск своїми діями лише завдає шкоди. Крім того, Маск надто лояльно ставиться до Пентагону порівняно з іншими урядовими відомствами. Критики глави DOGE кажуть, що причина такої лояльності є очевидною: Міноборони США є основним джерелом федеральних контрактів для компаній, що належать Маску.

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"Виникає спокуса подумати, що Маском рухає бажання політичного самогубства. Недавнє падіння чистого капіталу претендента на звання трильйонера вже практично знищило його досягнення після виборів у США. Але це було б наївно. Доступ DOGE до рахунків платників податків, записів соціального страхування та даних федеральних службовців став би золотою жилою для будь-якого титану ШІ. Спокуса Маска прибрати це до рук для своїх цілей буде великою. Але це можливо лише за збереження довіри Трампа. Якщо у Маска є хоч крапля інстинкту самозбереження, він носитиме костюми і не приводитиме своїх синів в Овальний кабінет", – йдеться у статті.

За словами інсайдерів, після того, як у лютому Маск привів свого чотирирічного сина до Білого дому, Трамп попросив продезінфікувати стіл. Кажуть, що хлопчик поводився у Білому домі так само безцеремонно, як і його батько.

Видання зазначає, що Маск також активно впливає на політику Трампа щодо Китаю. Оскільки клієнти у США, Європі та інших країнах бойкотують Tesla та шукають альтернативи SpaceX, комерційна залежність Маска від Китаю зростає.

"Якщо чи коли Трамп виступить проти Китаю, це стане ще однією ознакою падіння Маска", – резюмує свій прогноз щодо Ілона Маска автор статті.

Нагадаємо, нещодавній обвал фондового ринку істотно скоротив стан найбагатшої людини у світі. Мільярдер Ілон Маск став біднішим на 111 млрд доларів. Це сталося через падіння акцій Tesla на понад 40%.

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