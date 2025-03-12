Илон Маск запустил программу самоуничтожения – FT

Цена, которую Дональду Трампу приходится платить за присутствие в своем близком окружении самого богатого человека в мире, неуклонно растет и в скором времени может стать критической.

Президент США Дональд Трамп — один из немногих людей в Вашингтоне, кому все еще нравится присутствие миллиардера Илона Маска. Он дал Маску больше власти, чем любой частной фигуре в истории США, но теперь наблюдает, как его спонсор (и протеже одновременно) превращается в стервятника. И сейчас уже не стоит вопрос, будет ли Трамп и дальше терпеть выходки Маска. Вопрос только в том, когда и как он избавится от главы так называемого Департамента эффективности правительства (DOGE).

Об этом пишет Financial Times.

"Цена его [Маска – ред.] участия в качестве со руководителя уже высока", – отмечает издание.

На прошлой неделе Трамп уже осадил Маска на заседании кабинета министров, сказав, что по крайней мере члены кабинета министров могут позаботиться о своем найме и увольнении без участия DOGE, возглавляемого Маском.

До сих пор новая администрация Белого дома отличается довольно стабильным штатом, в отличие от первого президентского срока Трампа, который, в том числе запомнился большой текучкой кадров в его администрации. Но, похоже, многие в Белом доме очень хотят избавиться от Маска и "увидеть спину олигарха с бензопилой".

Говорят, что закатная звезда маска уже показалась на политическом небосклоне. По информации инсайдеров, Маск пытался вложить дополнительные средства (речь идет о миллионах долларов США) в политические инициативы Трампа, но получил отказ.

Это тем более настораживает, потому что известно, что Трамп не отказывается от денег. Похоже, что Маск пытался "купить" себе длительное пребывание в окружении президента США, но его положение разрушается так же быстро, как падает цена акций Tesla.

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Рейтинг одобрения Трампа пока остается стабильным, но аналитики говорят, что уже появились признаки надвигающейся "рецессии Трампа". И в такой ситуации может быть полезным пока держать Маска при себе, чтобы использовать его в качестве громоотвода при обострении ситуации.

"Но это предел его возможностей. Его влияние в основном негативное. Нет ни одного республиканского законодателя или руководителя Трампа, который не был бы в ужасе от власти Маска", – отмечает автор статьи.

Социальную платформу X Маска называют "неофициальным государственным вещательным подразделением Maga". Публикации на X легко могут разрушить карьеру члена кабинета министров. И чиновники теперь регулярно выпускают пресс-релизы сначала на X.

Приблизив к себе Маска, Трамп с каждым днем платит все больше за его присутствие в кругах власти. Не зная, как работает федеральное правительство, Маск своими действиями только наносит вред. Кроме того, Маск слишком лояльно относится к Пентагону, по сравнению с другими правительственными ведомствами. Критики главы DOGE говорят, что причина такой лояльности очевидна: Минобороны США является основным источником федеральных контрактов для компаний, принадлежащих Маску.

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"Возникает соблазн подумать, что Маском движет желание политического самоубийства. Недавнее падение чистого капитала претендента на звание триллионера уже практически уничтожило его достижения после выборов в США. Но это было бы наивно. Доступ DOGE к счетам налогоплательщиков, записям социального страхования и данным федеральных служащих стал бы золотой жилой для любого титана ИИ. Искушение Маска прибрать это к рукам для своих целей будет велико. Но это возможно только при сохранении доверия Трампа. Если у Маска есть хоть капля инстинкта самосохранения, он будет носить костюмы и не будет приводить своих отпрысков в Овальный кабинет", – говорится в статье.

По словам инсайдеров, после того, как в феврале Маск привел своего четырехлетнего сына в Белый дом, Трамп попросил продезинфицировать стол. Говорят, что мальчик вел себя в Белом доме так же бесцеремонно, как и его отец.

Издание отмечает, что Маск также активно влияет на политику Трампа в отношении Китая. Поскольку клиенты в США, Европе и других странах бойкотируют Tesla и ищут альтернативы SpaceX, коммерческая зависимость Маска от Китая растет.

"Если или когда Трамп выступит против Китая, это станет еще одним признаком падения Маска", – резюмирует свой прогноз в отношении Илона Маска автор статьи.

Напомним, недавний обвал фондового рынка существенно сократил состояние самого богатого человека в мире. Миллиардер Илон Маск стал беднее на 111 млрд долларов. Это произошло из-за падения акций Tesla более чем на 40%.

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