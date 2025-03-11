Трамп хочет приобрести новую Tesla: какая мотивация

Президент США Дональд Трамп намерен приобрести новый автомобиль Tesla. Таким образом, американский лидер хочет поддержать владельца компании Илона Маска.

Об этом Трамп написал в соцсети Truth Social.

Трамп утверждает, что для республиканцев, консерваторов и всех великих американцев Илон Маск делает все, чтобы помочь нации.

"Но радикальные левые сумасшедшие, как они это часто делают, пытаются незаконно и по сговору бойкотировать Tesla, одного из крупнейших мировых автопроизводителей и "ребенок" Илона, чтобы атаковать и нанести вред Илону и всему, за что он выступает", — отмечает глава США.

Трамп добавил, что это пытались сделать со мной на президентской гонке 2024 года.

"В любом случае, я собираюсь купить новенькую Tesla завтра утром в знак доверия и поддержки Илона Маска, действительно великого американца. Почему он должен быть наказан за то, что приложил свои огромные навыки к работе, чтобы помочь СДЕЛАТЬ АМЕРИКУ СНОВА БОЛЬШОЙ?", — завершил Трамп.

Ранее сообщалось, что миллиардер Илон Маск стал на 111 млрд долларов беднее. Это произошло из-за падения акций Tesla более чем на 40%.

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