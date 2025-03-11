Категория
Мир
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Трамп хочет приобрести новую Tesla: какая мотивация

Трамп хочет приобрести новую Tesla: какая мотивация

Президент США Дональд Трамп/Фото: Associated Press

По словам лидера Штатов, предприниматель делает фантастическую работу.

Президент США Дональд Трамп намерен приобрести новый автомобиль Tesla. Таким образом, американский лидер хочет поддержать владельца компании Илона Маска.

Об этом Трамп написал в соцсети Truth Social.

Трамп утверждает, что для республиканцев, консерваторов и всех великих американцев Илон Маск делает все, чтобы помочь нации.

"Но радикальные левые сумасшедшие, как они это часто делают, пытаются незаконно и по сговору бойкотировать Tesla, одного из крупнейших мировых автопроизводителей и "ребенок" Илона, чтобы атаковать и нанести вред Илону и всему, за что он выступает", — отмечает глава США.

Трамп добавил, что это пытались сделать со мной на президентской гонке 2024 года.

"В любом случае, я собираюсь купить новенькую Tesla завтра утром в знак доверия и поддержки Илона Маска, действительно великого американца. Почему он должен быть наказан за то, что приложил свои огромные навыки к работе, чтобы помочь СДЕЛАТЬ АМЕРИКУ СНОВА БОЛЬШОЙ?", — завершил Трамп.

Ранее сообщалось, что миллиардер Илон Маск стал на 111 млрд долларов беднее. Это произошло из-за падения акций Tesla более чем на 40%.

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация