Маск заверил, что Starlink для Украины будет работать всегда

Он подчеркнул, что без Starlink связь в Украине может полностью исчезнуть.
Илон Маск заявил, что терминалы Starlink в Украине никогда не будут отключены, вне зависимости от его личных взглядов на политику страны.
Об этом Маск написал в социальных сетях Х.
"Чтобы быть ясным, то как бы я ни был не согласен с политикой в отношении Украины, Starlink никогда не отключит свои терминалы", — написал Маск.
Он подчеркнул, что без Starlink связь в Украине может полностью исчезнуть, поскольку Россия способна глушить все остальные каналы коммуникации.
Ранее Илон Маск заявил, что украинский фронт может посыпаться, если он отключит Starlink.
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