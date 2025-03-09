Маск заверил, что Starlink для Украины будет работать всегда

Он подчеркнул, что без Starlink связь в Украине может полностью исчезнуть.

Илон Маск заявил, что терминалы Starlink в Украине никогда не будут отключены, вне зависимости от его личных взглядов на политику страны.

Об этом Маск написал в социальных сетях Х.

"Чтобы быть ясным, то как бы я ни был не согласен с политикой в отношении Украины, Starlink никогда не отключит свои терминалы", — написал Маск.

Он подчеркнул, что без Starlink связь в Украине может полностью исчезнуть, поскольку Россия способна глушить все остальные каналы коммуникации.

Ранее Илон Маск заявил, что украинский фронт может посыпаться, если он отключит Starlink.