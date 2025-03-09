Оккупант Тарас Шевченко погиб на фронте – детали истории

Тезка Тараса Шевченко воевал на фронте на стороне РФ.
На фронте погиб тезка выдающегося украинского поэта Тараса Шевченко. Но есть интересный нюанс – это оккупант из Саратовской области.
Об этом пишет в соцсетях украинский блоггер под ником Necro Mancer.
Блогер обратил внимание на пост из пропагандистских телеграмм-каналов. Там сообщалось, что Шевченко Тарас Игоревич, 2000 г.р. погиб во время так называемой "СВО".
"Это же кем надо быть, чтобы назвать сына Тарасом Шевченко и воспитать его российским нацистом, ненавидящим Украину", – добавил другой украинский блогер Денис Казанский.
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