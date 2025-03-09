Окупант Тарас Шевченко загинув на фронті – деталі історії

Тезка Тараса Шевченка воював на фронті на стороні РФ.
На фронті загинув тезка видатого українського поета Тараса Шевченка. Але є цікавий нюанс – це окупант із Саратовської області.
Про це пише у соцмережах український блогер під ніком Necro Mancer.
Блогер звернув увагу на пост із пропагандистських Телеграм-каналів. Там повідомлялося, що Шевченко Тарас Ігорович, 2000 р.н. загинув під час так званої "СВО".
"Це ж ким треба бути, щоб назвати сина Тарасом Шевченком і виховати його російським нацистом, який ненавидить Україну", – додав інший український блогер Денис Казанський.
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