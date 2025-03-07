Трамп ограничил полномочия Маска после массовых увольнений

Президент США Дональд Трамп собрал свой кабинет, чтобы четко заявить, что Илон Маск может давать советы, но не имеет права единолично принимать решение по кадровым вопросам или политике.

Об этом пишет издание Politico.

Как отмечают журналисты, на встрече Маск признал, что DOGE допустил ошибки, и согласился с требованием Трампа ограничить свою роль до консультативной. Теперь окончательные решения остаются за руководителями ведомств.

Интересно, что внутри "чрезвычайно странного" офиса DOGE, как пишет Politico, работники так много работают, что пришлось обустроить по меньшей мере четыре комнаты на 6 этаже для сна, укомплектованные кроватями, лампами и комодами. Эти комнаты делят офисные помещения с конференц-залами и доступны только с допуском высокого уровня безопасности.

Вообще спать в офисах агентства запрещено, "за исключением случаев, когда это разрешено официальным лицом агентства".

Напомним, в администрации Дональда Трампа миллиардер Илон Маск занимает должность старшего советника президента, однако не является сотрудником Департамента эффективности государственного управления (DOGE). Об этом пишет Reuters со ссылкой на директора Административного управления Белого дома.

В заявлении, поданном в суд в рамках дела, возбужденного против Маска штатом Нью-Мексико, отмечается, что предприниматель может только консультировать президента и передавать его директивы, а полномочий принимать решение у него нет.

Издание Independent напоминает, что в декабре 2024 года Дональд Трамп заявлял, что Илон Маск возглавит Департамент эффективности государственного управления, созданный для мониторинга правительственных расходов и сокращения неэффективных расходов.

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