Гороскоп на 7 марта для всех знаков Зодиака: день перемен

День квантового скачка, когда перемены в нашей жизни происходит как на макро, так и на микроуровне.

Можно планировать начало работы над любыми – даже очень сложными – профессиональными проектами, которые, по мнению звезд и работающих с ними астрологов, буквально обречены на успех. День также обещает приятные перемены в личной жизни, к которым необходимо морально подготовиться, поскольку большая радость – это тоже стресс.

Овен

Тем представителям вашего знака, которые пока еще не устроили свою личную жизнь, необходимо обратить внимание на сон, который приснится им нынешней ночью – в нем они могут увидеть свою судьбу.

Телец

Пришло время мириться с человеком, которого вы – вольно или невольно – обидели: самое важное в сложившейся ситуации – признать свою вину, которая все и испортила в ваших отношениях.

Близнецы

В течение дня будет много моментов, отвлекающих вас от работы, поэтому, чтобы все успеть, необходимо заранее составить подробный план и стараться придерживаться всех значащихся в нем пунктов.

Рак

Не стесняйте обращаться с просьбой о помощи к человеку, который способен ее оказать, даже если вы не очень хорошо его знаете: несмотря на это, он с удовольствием окажет вам содействие, если вы позволите ему сделать это.

Лев

День благоприятен для общения с друзьями, особенно если вы давно их не видели – встреча окажется не только приятной, но и полезной: обеим сторонам – как вам, так и им – есть о чем рассказать друг другу

Дева

Не стоит расстраиваться из-за того, что ваша профессиональная деятельность на данном этапе оставляет желать лучшего: чтоб выйти из сложившейся ситуации, достаточно проанализировать свои ошибки – они очевидны.

Весы

Похоже, ваш профессиональный рост замедлился из-за того, что вы боитесь рисковать: разумеется, совершать отчаянные поступки не следует, но и упускать счастливые шансы нежелательно – об этом придется пожалеть.

Скорпион

Попав в неприятную ситуацию, не торопитесь обвинять в этом кого-либо из окружающих – особенно близких – вам людей: признайтесь в том, что совершили промах сами – так вы сможете легко и быстро все исправить.

Стрелец

Не пытайтесь добиться всего и сразу: поставив одну, но важную для вас профессиональную цель, двигайтесь к ней постепенно и не торопясь, поскольку именно в этом сегодня секрета вашего успеха.

Козерог

Чувствуя, что работа не приносит ожидаемых вами результатов, попробуйте сменить род деятельности – не стоит упрямо биться головой об условную стену, если рядом открыты новые "двери".

Водолей

Любые перемены сегодня пойдут представителям вашего знака исключительно на пользу, поэтому если профессиональных свершений на повестке вашего дня нет, хотя бы передвиньте мебель в квартире.

Рыбы

Приятные события в личной жизни, которые могут произойти в этот день, окажется настолько грандиозными, что поразят даже самое смелое воображение – еще вчера вы не могли об этом и мечтать.

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