Бои на Курщине: ВСУ прорвались за линию обороны россиян

ВСУ осуществили новую серию механизированных атак в Курской области и прорвались на глубину до 5 километров за российскую линию обороны юго-восточнее Суджи.

Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны.

По данным экспертов, ВСУ совершили штурмы с привлечением от 30 до 50 единиц бронетехники и имели успех около нескольких сел на Курщине.

Аналитики ISW, ссылаясь на заявления российского Министерства обороны, утверждают, что украинские войска атаковали несколькими волнами силами двух механизированных батальонов.

ISW со ссылкой на российских военных журналистов сообщает, что ВСУ могли захватить населенные пункты Черкасская Конопелька, Уланок и Фанасеевку, однако геолокационные кадры пока не подтверждают наличие украинских войск там.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что Курская область не является частью территориальных претензий Украины, поскольку главной целью является возвращение украинских территорий.

Читайте также: