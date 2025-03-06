Украинские военные контратаковали в Курской области: детали

Украинские силы обороны контратакуют на юге Суджанского района Курской области РФ. Произошло это за прошедшие сутки.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны ( ISW ).

"Российский источник ISW утверждал, что Силы обороны Украины контратакуют на юге Суджанского района", — подчеркивают специалисты.

В свою очередь, российские войска в течение 5 марта продолжили наступательные операции в Курской области. Впрочем, продвинуться не смогли.

Кроме того, армия РФ за прошедшие сутки наступала вблизи международной границы в Сумской области, но не продвинулись.

Карта ISW. Курская область.

В Харькове военный ТЦК стрелял из травматического оружия

Напомним, по информации Deep State , враг продвинулся возле Куриловки. Кроме того, уточнены освобожденные территории в Харьковской области.

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