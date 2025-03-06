Українські військові контратакували в Курській області: деталі

Українські сили оборони контратакують на півдні Суджанського району, що в Курській області РФ. Сталося це протягом минулої доби.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

"Російське джерело ISW стверджувало, що Сили оборони України контратакують на півдні Суджанського району", - наголошують фахівці.

Своєю чергою, російські війська протягом 5 березня продовжили наступальні операції в Курській області. Втім, просунутися не змогли.

Крім того, армія РФ минулої доби наступала поблизу міжнародного кордону в Сумській області, але не просунулися.

Мапа ISW. Курська область.

Нагадаємо, за інформацією Deep State ворог просунувся біля Курилівки. Окрім того, уточнено визволені території на Харківщині.