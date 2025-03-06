Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Українські військові контратакували в Курській області: деталі

Дата публікації
Перегляди
1732
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Viber
Українські військові контратакували в Курській області: деталі

Фото: Associated Press

доповнюється

Українські сили оборони контратакують на півдні Суджанського району, що в Курській області РФ. Сталося це протягом минулої доби.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

"Російське джерело ISW стверджувало, що Сили оборони України контратакують на півдні Суджанського району", - наголошують фахівці.

Своєю чергою, російські війська протягом 5 березня продовжили наступальні операції в Курській області. Втім, просунутися не змогли.

Крім того, армія РФ минулої доби наступала поблизу міжнародного кордону в Сумській області, але не просунулися.

Мапа ISW. Курська область. / ©
Мапа ISW. Курська область.

Нагадаємо, за інформацією Deep State ворог просунувся біля Курилівки. Окрім того, уточнено визволені території на Харківщині.

Повʼязані теми:

Наступна публікація