Масштабний наступ РФ на Донбасі: чи існує зараз загроза

Наразі ймовірність масштабних наступальних дій армії Російської Федерації в Донецькій області зберігається. Зокрема, й тому, що окупанти мають для цього резерви.

Про це заявив військовий експерт Михайло Жирохов в ефірі Radio NV.

Він наголосив на тому, що зараз біля Покровська ситуація більш-менш стабілізована, але росіяни шукають інші слабкі місця. Тим часом бойові дії переміщуються на Лиманський напрямок.

"Для підкріплення цих бойових дій вони почали масовані обстріли і бомбардування Костянтинівки, Краматорська. І там регулярно ми чуємо, що гинуть цивільні люди", - додав він.

Втім, за словами Жирохова, що у росіян фіксують зменшення добровольців. Втім, командування намагається заохочувати їх підвищеними фінансовими пропозиціями.

"Щодо резервів, то росіяни пішли найпростішим шляхом і зменшують підготовку новобранців, завдяки чому вони намагаються за кілька місяців сформувати резерви. Інше питання, - які це будуть резерви за якістю особового складу. Але ця тактика, яку росіяни використовують, не потребує якоїсь суперпідготовки. І дуже часто вона виливається в те, що ми називаємо м'ясні штурми", - сказав експерт.

Як повідомлялося, в Харківській області ЗСУ стабілізують фронт. Зокрема, в районі Западного. За останніми даними, українські воїни відтіснили противника та працюють над стабілізацією фронту.

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