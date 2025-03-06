Європейський мирний план для України: що має вирішитись за кілька днів

Франція, Велика Британія та Україна хочуть завершити роботу над мирним планом за кілька днів.

Про це пише видання Reuters.

Британія та Франція заявили, що для майбутніх гарантій буде потрібна допомога США.

"Ми розглядаємо можливість укласти цей план протягом днів, а не тижнів", – сказав один із високопоставлених європейських дипломатів виданню.

За даними видання, ідея полягала в тому, щоб підготуватися до діалогу між Вашингтоном та Києвом, а також донести Штатам, що Росія – агресор.

"Якби такі умови створилися, це могло б відчинити двері для нових зустрічей у Вашингтоні між європейцями та Трампом, хоча на цьому етапі було незрозуміло, чи це буде також за участю Зеленського, чи лише британського та французького лідерів", - пишуть журналісти.

Наразі деталі плану не розголошуються, а один європейський дипломат сказав, що військові очільники планують завершити військові пункти протягом наступного тижня.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна разом з європейськими партнерами готує план, який повинен наблизити справедливий та стійкий мир.

Нагадаємо, саміт у Лондоні присвячений Україні й спільному європейському майбутньому, який відбувся 2 березня, засвідчив сильну підтримку України, воїнів та цивільних, а також незалежності держави.

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