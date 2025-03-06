Европейский мирный план для Украины: что должно решиться через несколько дней

Франция, Великобритания и Украина хотят завершить работу над мирным планом через несколько дней.

Об этом пишет издание Reuters.

Британия и Франция заявили, что для будущих гарантий потребуется помощь США.

"Мы рассматриваем возможность заключить этот план в течение дней, а не недель", – сказал один из высокопоставленных европейских дипломатов.

По данным издания, идея заключалась в том, чтобы подготовиться к диалогу между Вашингтоном и Киевом, а также донести до Штатов, что Россия – агрессор.

"Если бы такие условия создались, это могло бы открыть двери для новых встреч в Вашингтоне между европейцами и Трампом, хотя на этом этапе было непонятно, будет ли это также при участии Зеленского или только британского и французского лидеров", — пишут журналисты.

Пока детали плана не разглашаются, а один европейский дипломат сказал, что военные руководители планируют завершить военные пункты в течение следующей недели.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина вместе с европейскими партнерами готовит план, который должен приблизить справедливый и устойчивый мир.

Напомним, саммит в Лондоне посвящен Украине и общему европейскому будущему, который состоялся 2 марта, подтвердил сильную поддержку Украины, воинов и гражданских, а также независимости государства.

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