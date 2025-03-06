Водіїв попередили про зміни у документах: що потрібно знати від МВС

Що потрібно для обміну водійського посвідчння.

Водії, яким не подобається фото в правах, можуть замінити посвідчення. Для цього достатньо особисто звернутись до сервісного центру.

Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС.

Там зазначили, що фото заздалегідь друкувати не потрібно, адже адміністратор зробить якісне фото при наданні послуги,

Також йдеться про складання практичного іспиту та отримання посвідчення водія. Якщо тоді власник авто носив окуляри, до сервісного центру МВС перед іспитами слід подати медовідку із наявною відповідною позначкою щодо обов’язкового носіння окулярів під час керування авто.

Потім, через певний проміжок часу, ви зробили корекцію зору та бажаєте оновити посвідчення водія разом з фото. Для цього в сервісному центрі МВС необхідно пред’явити чинну медичну довідку, що підтверджує відсутність обов’язкового носіння засобів корекції зору під час водіння транспортним засобом.

Які документи слід подати під час обміну посвідчення водія до сервісного центру МВС

У пакет входять наступні документи водія:

паспорт громадянина України (у разі надання ID-картки без наявних у безконтактному електронному носії відомостей про реєстрацію місця проживання надається разом з довідкою або витягом про місце проживання);

РНОКПП;

наявне посвідчення водія;

чинну медичну довідку (у разі обміну посвідчення водія за станом здоров’я).

Під час обміну посвідчення водія онлайн фото в посвідченні водія відображатиметься з попереднього водійського документа.

Нагадаємо, раніше йшлося про правила в’їзду до Румунії. Для водіїв на автомобілях вони стали більш строгими. Мандрівники, які планують подорожувати до цієї країни, повинні бути готові до нових вимог.

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