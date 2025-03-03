Як водії руйнують двигун: експерти назвали головну помилку

Під час того, як водій повертає ключ у замку запалювання і майже одразу тисне на газ, таким чином він поступово руйнує двигун своєї автівки.

Про це йдеться у матеріалі autotheme.

Сучасні двигуни, за словами експертів видання, набагато тендітніші, ніж їхні попередники.

"Коли ви заводите автомобіль після простою, олива ще не встигла розподілитися по всіх важливих деталях: поршнях, підшипниках, кільцях", – йдеться у повідомленні.

За словами експертів, перші секунди роботи двигуна відбуваються майже "насухо": метал треться об метал, залишаючи мікроскопічні подряпини. Згодом такі невидимі пошкодження перетворюються на тріщини, які можуть призвести до серйозних несправностей.

В автосервісах, на жаль, не попереджають водіїв про цю проблему. Проте через рік-два ви приїдете зі скаргами на стукіт або зниження потужності, і вам запропонують дорогий ремонт.

Тож заводити автомобіль потрібно правильно, тобто не прогрівати машину 10 хвилин – це зайве, а також шкодить екології.

"Достатньо 30-60 секунд після запуску, щоб олива почала циркулювати, а двигун адаптувався до роботи. Головне – не рвати з місця. Перші кілометри рухайтеся плавно, утримуючи оберти нижче 2500", – радять експерти.

Також вони додають, що в умовах постійної експлуатації авто, але за короткими маршрутами (менше 5 км), двигун не встигає прогрітися до робочої температури.

"В оливі накопичується конденсат, що змішується з паливом, утворюючи абразивну суміш, яка зношує деталі. Щоб цього уникнути, хоча б раз на тиждень здійснюйте тривалу поїздку", – йдеться у поясненні.

Якщо після запуску лампочка тиску оливи горить довше кількох секунд, це сигнал, що двигун у небезпеці.

Ігнорування цього сигналу може призвести до серйозних пошкоджень, тож необхідно звернутися до механіка.

Нагадаємо, навесні авто слід перевірити. Що саме – радить експерт.