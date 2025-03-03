Саміт ЄС під загрозою: Фіцо вимагає поступок від Києва щодо газу

Фіцо заявив, що готовий піти на такий крок, якщо європейські лідери не підтримають вимогу Братислави щодо заклику до Києва відновити транзит природного газу через Україну.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо пригрозив заблокувати ухвалення рішень на саміті Європейського Союзу, який відбудеться у четвер. Йдеться про фінансову та військову допомогу Україні.

Про це повідомляє Česke Novyny.

Фіцо заявив, що готовий піти на такий крок, якщо європейські лідери не підтримають вимогу Братислави щодо заклику до Києва відновити транзит природного газу через Україну.

"Може статися так, що я заблокую ухвалення висновків щодо масштабної фінансової та військової допомоги Україні щодо війни", – заявив словацький прем’єр.

Водночас він не виключив можливість компромісу щодо пропозиції Братислави стосовно відновлення газового транзиту.

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На початку 2025 року Україна призупинила транспортування російського газу після закінчення контракту з Москвою. Це рішення було ухвалене на тлі російських атак на українську газову інфраструктуру та з метою припинення фінансування війни через експорт газу.

Водночас Київ почав імпортувати газ зі Словаччини, що викликало різку реакцію Фіцо.

"Це комедія та кепкування зі здорового глузду – Україна припинила транзит російського газу, а тепер імпортує його з ЄС", – заявив він.

Словаччина також наполягає на тому, щоб у підсумкових документах саміту ЄС з’явилося положення про негайне припинення вогню в Україні.

Фіцо розкритикував європейські зустрічі щодо України, заявивши, що вони сприяють продовженню війни. Він також висловився проти постачання зброї Києву, наголосивши, що ця стратегія не дала результатів, і Словаччина не братиме в цьому участі.

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"В той час, як більшість країн-членів Європейського Союзу виступають за продовження війни, Словаччина виступає за мир. Я відкидаю крики про те, що Україна воює за нас. Україна завдає нам шкоди, оскільки вжила заходів, які підвищили ціну на газ. Без газу зі сходу ми не маємо шансів бути конкурентоспроможними", – підкреслив Фіцо.

Водночас він підтримує пропозиції щодо посилення обороноздатності ЄС, зокрема винятки з бюджетних правил Євросоюзу для фінансування оборонних і військово-цивільних проєктів.

Нагадаємо, від 1 січня українська газотранспортна система повністю перейшла на режим без транзиту російського газу.

Раніше прем'єр Словаччини Робер Фіцо заявив, що через припинення транзиту газу з РФ Братислава запровадить "адекватні заходи". Зокрема, його партія Smer-SD підтримає зменшення допомоги біженцям з України.