Как водители разрушают двигатель: эксперты назвали главную ошибку

Во время того, как водитель возвращает ключ в замке зажигания и почти сразу давит на газ, таким образом он постепенно разрушает двигатель своего автомобиля.

Об этом идет речь в материале autotheme.

Современные двигатели, по словам экспертов издания, гораздо более хрупкие, чем их предшественники.

"Когда вы заводите автомобиль после простоя, масло еще не успело распределиться по всем важным деталям: поршням, подшипникам, кольцам", – говорится в сообщении.

По словам экспертов, первые секунды работы двигателя происходят почти "насухо": металл трется о металл, оставляя микроскопические царапины. Впоследствии такие невидимые повреждения превращаются в трещины, которые могут привести к серьезным неисправностям.

В автосервисах, к сожалению, не предупреждают водителей об этой проблеме. Однако через год-два вы приедете с жалобами на стук или понижение мощности, и вам предложат дорогостоящий ремонт.

Так что заводить автомобиль нужно правильно, то есть не прогревать машину 10 минут – это лишнее, а также вредит экологии.

"Достаточно 30-60 секунд после запуска, чтобы масло начало циркулировать, а двигатель адаптировался к работе. Главное – не рвать с места. Первые километры двигайтесь плавно, удерживая обороты ниже 2500", – советуют эксперты.

Также они добавляют, что в условиях постоянной эксплуатации авто, но по коротким маршрутам (менее 5 км) двигатель не успевает прогреться до рабочей температуры.

"В масле накапливается смешивающийся с топливом конденсат, образуя абразивную смесь, которая изнашивает детали. Чтобы этого избежать, хотя бы раз в неделю совершайте длительную поездку", – говорится в объяснении.

Если после запуска лампочка давления масла горит дольше нескольких секунд, это сигнал, что двигатель в опасности.

Игнорирование этого сигнала может привести к серьезным повреждениям, поэтому необходимо обратиться к механику.

Напомним, весной авто следует проверить. Что именно – советует эксперт.