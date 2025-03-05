Як змінилися правила перетину кордону на автомобілі

В останній час правила в’їзду до Румунії для водіїв на автомобілях стали більш строгими. Мандрівники, які планують подорожувати до цієї країни, повинні бути готові до нових вимог.

Про це пише Автотема.

Окрім традиційних документів, тепер водій зобов'язаний мати сертифікат технічного огляду автомобіля, що є нововведенням у правилах. Цей документ слугує підтвердженням того, що транспортний засіб знаходиться в технічно справному стані і відповідає стандартам безпеки.

До основних вимог для в’їзду належать наявність дійсного паспорта або ID-карти, посвідчення водія відповідної категорії, технічного паспорта автомобіля та сертифіката про періодичний технічний огляд (ПТО). Невиконання цих вимог може призвести до відмови у в’їзді. Тому важливо перед подорожжю переконатися, що всі документи в порядку.

Окрім цього, Румунія накладає обмеження на ввезення певних товарів. Зокрема, не можна провозити м’ясо, молочну продукцію, ґрунт, незареєстровані корми, диких тварин, зброю без відповідної реєстрації, історичні цінності та інші заборонені предмети. Порушення цих обмежень може призвести до штрафів або навіть заборони на в’їзд до країни. Тому варто уважно ознайомитися з переліком заборонених товарів перед виїздом.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Кабінет міністрів України оновив процедуру перетину кордону для військовозобов’язаних артистів і працівників медіа.

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