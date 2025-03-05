Как изменились правила пересечения границы на автомобиле

В последнее время правила въезда в Румынию для водителей на автомобилях стали более строгими. Путешественники, которые планируют путешествовать в эту страну, должны быть готовы к новым требованиям.

Об этом пишет Автотема.

Кроме традиционных документов, водитель обязан иметь сертификат технического осмотра автомобиля, который является нововведением в правилах. Этот документ служит подтверждением того, что транспортное средство находится в технически исправном состоянии и отвечает стандартам безопасности.

Основными требованиями для въезда являются наличие действительного паспорта или ID-карты, водительского удостоверения соответствующей категории, технического паспорта автомобиля и сертификата о периодическом техническом осмотре (ПТО). Невыполнение этих требований может привести к отказу во въезде. Поэтому важно перед путешествием убедиться в том, что все документы в порядке.

Кроме того, Румыния налагает ограничения на ввоз определенных товаров. В частности, нельзя провозить мясо, молочную продукцию, почву, незарегистрированные корма, диких животных, оружие без регистрации, исторические ценности и другие запрещенные предметы. Нарушение этих ограничений может привести к штрафам или даже запрету на въезд в страну. Поэтому следует внимательно ознакомиться с перечнем запрещенных товаров перед выездом.

Напомним, ранее мы писали о том, что Кабинет министров обновил процедуру пересечения границы для военнообязанных артистов и работников медиа.

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