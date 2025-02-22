Що таке нормальний артеріальний тиск

Наше здоров’я залежить від багатьох факторів і одним із найважливіших показників є артеріальний тиск. Він безпосередньо впливає на стан серцево-судинної системи, а відхилення від норми можуть сигналізувати про серйозні проблеми.

Американська кардіологічна асоціація (AHA) рекомендує підтримувати рівень артеріального тиску нижче 120/80 мм рт. ст. Але що робити, якщо тиск вищий чи нижчий, розповіло видання MedicalNewsToday.

Діапазони артеріального тиску: що є нормою

Згідно з рекомендаціями AHA, рівні артеріального тиску поділяються на кілька категорій:

Нормальний: менш як 120/80 мм рт. ст.

Підвищений (передгіпертензія): 120-129/<80 мм рт. ст.

Гіпертонія I стадії: 130-139/80-89 мм рт. ст.

Гіпертонія II стадії: >140/>90 мм рт. ст.

Гіпертонічний криз (невідкладна ситуація): >180/>120 мм рт. ст.

У 2017 році AHA оновила свої рекомендації, порадивши людям із показниками 130/80 мм рт. ст. звертатися до лікаря, оскільки це може бути першим сигналом проблем із серцем і судинами.

Гіпотонія: коли тиск надто низький

Низький артеріальний тиск або гіпотонія, визначається як показник нижче 90/60 мм рт. ст. Зазвичай це не викликає серйозного занепокоєння, якщо людина не відчуває симптомів, таких як:

запаморочення;

слабкість;

сплутаність свідомості;

головний біль;

прискорене серцебиття.

Гіпотонія може виникати через зневоднення, внутрішню кровотечу, хвороби серця, вагітність або певні ліки. У разі появи симптомів варто звернутися до лікаря.

Як працює артеріальний тиск

Артеріальний тиск – це сила, яка рухає кров по судинах. Він необхідний для транспортування кисню, поживних речовин, гормонів та інших важливих речовин до органів і тканин. Також він допомагає виводити токсини через печінку та нирки.

Серце працює як помпа, створює тиск, а еластичність артерій допомагає підтримувати його стабільність. Звуження чи втрата гнучкості судин можуть призвести до підвищення тиску, а це підвищує ризик інфаркту та інсульту.

Як виміряти артеріальний тиск

Для вимірювання використовується сфігмоманометр (тонометр) – прилад із манжетою, яка надувається, щоб визначити тиск у судинах. Він показує дві цифри:

Систолічний тиск – верхнє значення, що показує силу, з якою серце виштовхує кров.

Діастолічний тиск – нижнє значення, яке відображає тиск під час розслаблення серцевого м’яза між ударами.

Показник записується у форматі, наприклад, 120/80 мм рт. ст. Це означає, що систолічний тиск – 120, а діастолічний – 80 мм рт. ст.

Як підтримувати нормальний артеріальний тиск

AHA рекомендує дотримуватися наступних рекомендацій:

підтримувати здорову вагу;

споживати більше овочів і фруктів;

обмежити кількість солі в раціоні;

регулярно займатися спортом (хоча б 30 хв швидкої ходьби на день);

управляти стресом;

відмовитися від куріння;

контролювати споживання алкоголю (не більше 1-2 порцій на день).

Артеріальний тиск – це ключовий показник здоров’я серця та судин. Високий чи низький тиск може призвести до серйозних проблем, тому важливо регулярно його вимірювати та вживати заходів для підтримки у нормі. Збалансоване харчування, активний спосіб життя та уникнення шкідливих звичок допоможуть зберегти здоров’я на довгі роки. Якщо у вас є сумніви щодо свого артеріального тиску, обов’язково зверніться до лікаря.

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