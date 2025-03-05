Коли українці отримають кешбек за грудень і січень: відповідь Мінекономіки

Українці, які беруть участь у програмі Національного кешбеку, досі не отримали виплати за грудень та січень.

У Міністерстві економіки пояснили причину затримки та запевнили, що кошти будуть виплачені у повному обсязі.

Загалом 3,4 мільйона українців мають отримати 714 мільйонів гривень кешбеку. Хоча зазвичай виплати надходять у 20-х числах місяця, цього разу процес затримався через операційні нюанси.

В уряді вже виділили необхідні кошти, однак їхнє зарахування потребує трохи більше часу, ніж очікувалося.

Точної дати виплат поки немає, але в Мінекономіки обіцяють повідомити її найближчим часом. Стежити за оновленнями можна на офіційному сайті програми.

У відомстві подякували всім, хто підтримує вітчизняного виробника, та запевнили, що роблять усе можливе, щоб кошти надійшли якнайшвидше.

Нагадаємо, що Національний кешбек у розмірі 10% нараховується за купівлю українських товарів, що відповідають списку в магазинах-учасниках програми. Кешбек надходить на спеціальну картку, з якої не можна зняти готівку, а витратити гроші можна на комунальні послуги, медичні, транспортні, страхування та інші послуги, а також на благодійність або підтримку ЗСУ.