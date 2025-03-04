Де в Україні найдешевше пальне: актуальні ціни за регіонами

Станом на 4 березня в Україні середня вартість бензину А-95 становить 56,90 грн/л. Найдешевше пальне можна знайти в мережах Motto та "Авантаж 7", найдорожче – у WOG і OKKO.

Про це повідомляє фінансовий портал "Мінфін".

Станом на 4 березня середня вартість пального в Україні встановилася на такому рівні: бензин А-95 преміум можна придбати в середньому за 60,20 гривень за літр. Звичайний бензин А-95 коштує 56,90 гривень за літр, а бензин марки А-92 продається за ціною 54,09 гривень за літр. Дизельне пальне реалізують у середньому по 55,29 гривні за літр. Водночас вартість автомобільного газу складає 36,98 гривні за літр.

В Україні пальне доступне на більшості автозаправних станцій у регіонах, що перебувають під контролем держави. Зокрема, бензин А-95 "преміум" можна знайти майже на всіх АЗС, окрім Луганщини. Найнижча середня ціна на цей вид пального зафіксована на заправках мережі Motto, яка працює в кількох областях, зокрема Дніпропетровській, Київській, Одеській та інших, де літр коштує 54,98 грн. Найдорожче – 64,98 грн/л – у мережі "Автотранс" на Полтавщині.

Звичайний бензин А-95 також є в усіх областях, крім Луганської. Його найвигідніше можна придбати в АЗС "Авантаж 7" у Хмельницькій, Вінницькій та Київській областях за 52,95 грн/л. Найвища ціна – 59,99 грн/л – зафіксована в мережах WOG і OKKO, що працюють по всій країні.

Бензин А-92 також відсутній у Луганській області. Найдешевше його можна знайти в мережах Motto та "Кворум" на Миколаївщині – по 52,98 грн/л. Найдорожчий варіант – у мережах BVS (Київщина, Полтавщина, Сумщина) та "Рур груп" (Кіровоградщина), де ціна сягає 55,99 грн/л.

Дизельне пальне доступне в усіх областях, окрім Луганщини. Найдешевше його можна придбати у мережі "Фактор" на Житомирщині за 48,70 грн/л. Водночас найдорожче дизельне пальне продають у мережах OKKO та WOG – по 58,99 грн/л.

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