Угода про корисні копалини: Шмигаль повідомив про подальші плани

Конкретні умови співпраці між Україною та США щодо копалин та інвестиційного фонду досі не визначені.

Угода з США, підготовлена спільно Кабінетом міністрів України та адміністрацією Білого дому, є лише "рамковою", тобто містить попередні домовленості та окреслює наміри співпраці, умови якої визначатимуться пізніше.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час пресконференції у вівторок, 4 березня.

За словами Шмигаля, цей документ закріплює домовленість між Україною та США про створення конкретного інвестиційного фонду.

"Ми дійсно підготували спільно з адміністрацією президента США текст попередньої угоди, яка передбачає домовленість про наступну роботу над конкретною міжнародною угодою щодо створення інвестиційного фонду. Поки що в цій угоді описана політична рамка того, як має утворюватись цей фонд", – зазначив прем'єр.

Він пояснив, що в документі прописано:

готовність спільно утворити інвестиційний фонд;

фонд управлятиметься спільно урядами України та США;

внесок України складатиме 50% від майбутніх доходів від видобутку та продажу корисних копалин надр, а також пов'язаної з цим інфраструктури.

За його словами, над наступною міжнародною угодою, яка буде ратифіковуватись Верховною Радою та Конгресом США, робота ще не починалось.

"Відповідно до закону про міжнародні угоди і договори буде працювати відповідна група, яка буде мати відповідні директиви. І, очевидно, ми будемо залучати міжнародних юристів до такої роботи, команду, яка допоможе нам якісно, ефективно укласти відповідний договір з США, який буде передбачати конкретні елементи міжнародного договору. Сьогодні їх немає", – зауважив він.

Денис Шмигаль підкреслив, що наявна угода містить лише намір утворити інвестиційний фонд.

Нагадаємо, американський конгресмен від республіканців Брайан Фіцпатрік заявив, що угоду між США та Україною щодо корисних копалин буде підписано у найкоротші терміни. Також конгресмен наголосив, що Європа повинна активніше долучитися до процесу та виконати свою частину домовленостей.

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