Шмигаль розповів, чи є в України план "Б": подробиці

Україна продовжить боротьбу, незалежно від викликів.
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль наголосив, що єдиний план для країни – перемога у війні. Навіть, якщо допомога від ЄС та США припиниться.
Про це він заявив, відповідаючи на питання щодо альтернативних джерел фінансування, на пресконференції з нагоди п'ятої річниці роботи уряду.
За його словами Україна постійно тикається з різними викликами, але кожен раз їх долає.
"У нас немає вибору – ми або будемо їх долати, захищати свою державу, битися з ворогом і переможемо, або "план Б" будемо писати вже не ми. Тобто я "план Б" не розглядаю. У нас "план А" – це наша перемога", – заявив Шмигаль.
Він підкреслив, що Україна продовжує боротьбу, шукає рішення у складних ситуаціях і розраховує на міжнародну підтримку.
Нагадаємо, Шмигаль запевнив, що не було жодних переговорів щодо територіальних поступок з боку держави. Юридично це неможливо.
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