Шмигаль зробив заяву про територіальні поступки з боку України

Премʼєр наголосив, що питання територіальної цілісності України може вирішувати лише народ, у якого є "однозначна думка з цього приводу".

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль запевнив, що не було жодних переговорів щодо територіальних поступок з боку держави. Юридично це неможливо.

Про це Шмигаль сказав на пресконференції з нагоди п'ятої річниці роботи уряду.

"Чи велись якісь конкретні перемовини про територіальну цілісність, про суверенітет, незалежність України? Таких перемовин не велось. Мені про це не відомо, Але в публічній площині ми чуємо заяви, що Україні доведеться поступитись якимись територіями. З моєї точки зору, це у відповідності до існуючого міжнародного законодавства, до статуту ООН, це неможливо. Україна – суверенна, незалежна країна, кордони якої визнані міжнародним співтовариством, закріплені", – розповів очільник уряду.

Він додав, що "тому ми не можемо обговорювати територіальні втрати України".

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"Ми можемо вести розмови про мирний план, який буде включати якусь покроковість, імовірно, за гарантій наших партнерів, за гарантій безпеки, за членства України в Євросоюзі, в НАТО, інші сильні гарантії безпеки. Можна говорити про якусь етапність. Але про те, що Україна відмовиться від своїх територій – немає повноважень вести такі перемовини", – розповів Шмигаль.

Премʼєр наголосив, що питання територіальної цілісності України може вирішувати лише народ, у якого є "однозначна думка з цього приводу".

Нагадаємо, радник президента США з національної безпеки Майк Волц заявив, що в обмін на гарантії безпеки Україна має погодитися на "територіальні компроміси".