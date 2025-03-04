Шмигаль зробив заяву про територіальні поступки з боку України

Премʼєр наголосив, що питання територіальної цілісності України може вирішувати лише народ, у якого є "однозначна думка з цього приводу".
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль запевнив, що не було жодних переговорів щодо територіальних поступок з боку держави. Юридично це неможливо.
Про це Шмигаль сказав на пресконференції з нагоди п'ятої річниці роботи уряду.
"Чи велись якісь конкретні перемовини про територіальну цілісність, про суверенітет, незалежність України? Таких перемовин не велось. Мені про це не відомо, Але в публічній площині ми чуємо заяви, що Україні доведеться поступитись якимись територіями. З моєї точки зору, це у відповідності до існуючого міжнародного законодавства, до статуту ООН, це неможливо. Україна – суверенна, незалежна країна, кордони якої визнані міжнародним співтовариством, закріплені", – розповів очільник уряду.
Він додав, що "тому ми не можемо обговорювати територіальні втрати України".
"Ми можемо вести розмови про мирний план, який буде включати якусь покроковість, імовірно, за гарантій наших партнерів, за гарантій безпеки, за членства України в Євросоюзі, в НАТО, інші сильні гарантії безпеки. Можна говорити про якусь етапність. Але про те, що Україна відмовиться від своїх територій – немає повноважень вести такі перемовини", – розповів Шмигаль.
Премʼєр наголосив, що питання територіальної цілісності України може вирішувати лише народ, у якого є "однозначна думка з цього приводу".
Нагадаємо, радник президента США з національної безпеки Майк Волц заявив, що в обмін на гарантії безпеки Україна має погодитися на "територіальні компроміси".
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