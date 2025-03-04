В Україні стався землетрус: де був епіцентр

Землетрус відноситься до майже невідчутних.

В Івано-Франківській області стався землетрус ввечері 3 березня. Його зафіксували неподалік села Дземброня у Верховинському районі.

Про це свідчать дані Головного центру спеціального контролю.

Епіцентр землетрусу був у гірській місцевості – між горою Піп Іван Чорногірський та селом Дземброня, що у Верховині. Його зафіксували о 18:15. Магнітуда – 1,7 бала за шкалою Ріхтера. За класифікацією такий землетрус відноситься до майже невідчутних.

Землетрус на Верховині.

Нагадаємо, синоптикиня Наталка Діденко розповіла, коли до України прийде весняне тепло. Так, вже в середині тижня максимальна температура повітря становитиме +10+15 градусів, у західних областях до +17 градусів.

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