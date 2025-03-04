На Буковині 9-річний хлопчик вистрелив у брата: деталі інциденту

У селі Лопушна на Буковині 14-річний хлопець отримав тяжке тілесне ушкодження через необережне поводження з пневматичною гвинтівкою.

Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції.

"Поліцейські опитали учасників і очевидців події та встановили, що учора ввечері на подвір’ї за місцем проживання, під час дитячих пустощів, 9-річний хлопчик вистрелив з пневматичної гвинтівки в напрямку, де знаходився його 14-річний брат", - йдеться у повідомленні.

Неповнолітній отримав поранення в область живота, після чого був доставлений до хірургічного відділення міської дитячої лікарні Чернівців. На даний момент його стан стабільний, загроза для життя відсутня. З місця події правоохоронці вилучили гвинтівку з набоями, які направили на експертизу. За фактом події слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 128 ККУ, триває розслідування.

Нагадаємо, В Решетилівці, на Полтавщині, було знайдено мертву 2-річну дівчинку з ознаками насильницької смерті. Вона зникла 22 лютого, і її тіло виявили в одному з приміщень домоволодіння.

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