Зниклу 2-річну дівчинку на Полтавщині знайшли жорстоко убитою

У селі Решетилівка Полтавської поліцейські знайшли 2-річну дівчинку, про зникнення якої повідомили у суботу, 22 лютого. Дитина була в одному з приміщень домоволодіння за місцем проживання. На тілі дівчинки виявлені ознаки насильницької смерті.

Про це повідомили в поліції Полтавської області.

Після отримання повідомлення про зникнення дитини до її пошуків залучили максимальну кількість особового складу підрозділів поліції Полтавщини та громадськість. У пошукових заходах брали участь кінологи зі службовими собаками та фахівці криміналістичної лабораторії.

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Поліцейські одночасно перевіряли вулиці та провулки населеного пункту, здійснювали подвірні обходи та відпрацьовували всі можливі версії зникнення дитини, від її викрадення до вбивства.

“У ході оперативно-розшукових заходів ми встановили, що до зникнення дитини причетний 27-річний співмешканець її матері. Під час ретельного огляду домогосподарства, де проживає сім’я, слідчі та оперативники виявили приховане тіло дівчинки в одній із господарчих будівель”, - повідомив начальник поліції Полтавщини Євген Рогачов, який особисто перебував на місці події та організовував роботу поліцейських.

Затриманому повідомлено про підозру, вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу - тримання під вартою.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого п. 2 ч. 2 ст. 115 ККУ (умисне вбивство малолітньої дитини). Санкція статті передбачає від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне увʼязнення.

Нагадаємо, раніше у Києві чоловік забив до смерті свою 72-річну матір.

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