Зниклу 2-річну дівчинку на Полтавщині знайшли жорстоко убитою

Поліція затримала чоловіка, причетного до вбивства.
У селі Решетилівка Полтавської поліцейські знайшли 2-річну дівчинку, про зникнення якої повідомили у суботу, 22 лютого. Дитина була в одному з приміщень домоволодіння за місцем проживання. На тілі дівчинки виявлені ознаки насильницької смерті.
Про це повідомили в поліції Полтавської області.
Після отримання повідомлення про зникнення дитини до її пошуків залучили максимальну кількість особового складу підрозділів поліції Полтавщини та громадськість. У пошукових заходах брали участь кінологи зі службовими собаками та фахівці криміналістичної лабораторії.
Поліцейські одночасно перевіряли вулиці та провулки населеного пункту, здійснювали подвірні обходи та відпрацьовували всі можливі версії зникнення дитини, від її викрадення до вбивства.
“У ході оперативно-розшукових заходів ми встановили, що до зникнення дитини причетний 27-річний співмешканець її матері. Під час ретельного огляду домогосподарства, де проживає сім’я, слідчі та оперативники виявили приховане тіло дівчинки в одній із господарчих будівель”, - повідомив начальник поліції Полтавщини Євген Рогачов, який особисто перебував на місці події та організовував роботу поліцейських.
Затриманому повідомлено про підозру, вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу - тримання під вартою.
Слідчі розпочали кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого п. 2 ч. 2 ст. 115 ККУ (умисне вбивство малолітньої дитини). Санкція статті передбачає від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне увʼязнення.
Нагадаємо, раніше у Києві чоловік забив до смерті свою 72-річну матір.
Читайте також: