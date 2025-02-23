Крокодилам загрожує вимирання: вчені назвали несподівану причину

Глобальне потепління підвищує температуру тіла австралійських крокодилів, що змушує їх менше часу проводити під водою та частіше охолоджуватись.

Нове дослідження показало, що зміна клімату випробовує межі можливостей виживання крокодилів. В Австралії гребенисті крокодили (Crocodylus porosus) вже страждають через глобальне потепління, яке може швидко призвести до їх вимирання.

Про це пише Live Science.

Як і більшість рептилій, крокодили є холоднокровними тваринами. Це означає, що температура їх тіла визначається зовнішнім середовищем, а не внутрішніми процесами, як це відбувається у теплокровних (людей, птахів та ссавців).

Коли крокодилам потрібно зігрітись, вони лежать на сонці. А коли їм спекотно, вони можуть лежати в тіні на суші або ніжитися на поверхні холодних водойм. Але потепління клімату підвищило температуру тіла цих крокодилів, що, своєю чергою, схоже, змінило їхню поведінку.

Вчені встановили, що протягом останніх 15 років середня температура тіла крокодилів збільшилася на невелику, але суттєву величину. Крім того, збільшився сумарний час, коли температура тіла крокодилів фіксувалася на своїй критичній межі – 32 градуси за Цельсієм.

Попередні дослідження крокодилів у неволі показали, що підвищення температури тіла крокодилів до критичного значення в 32℃ або вище призводить до зниження ефективності плавання та пірнання. Коли тіла цих хижаків стають надто гарячими, вони знижують свою активність, щоб швидше охолонути.

"У гарячішого крокодила вищий метаболізм, тобто організм швидше спалює кисень. Лабораторні дослідження показали, що в такій ситуації крокодили не можуть надовго затримувати дихання під водою, а потім набагато довше відновлюються на поверхні", — розповіла докторант з Університету Квінсленда та провідний автор дослідження Кейтлін Бархем.

Дослідження спирається на дані, зібрані в період з 2008 по 2023 рік. Вчені фіксували температуру тіла 203 гребенистих крокодилів та вивчали їхню поведінку в заповіднику Стіва Ірвіна в Квінсленді за допомогою спеціальних трекерів, імплантованих під шкіру тварин.

За період дослідження вчені провели близько 6,5 мільйонів вимірювань температури. Верхній поріг температур за 15 років зріс більш ніж на пів градуса, а у 135 хижаків, що спостерігалися, температура тіла хоча б один раз перевищила критичний показник 32℃.

Найвищі температури тіла у крокодилів були пов'язані з періодами Ель-Ніньо, під час яких надзвичайно теплі тихоокеанські течії призводили до спекотних сухих періодів на суші. Вважається, що частота, інтенсивність та тривалість цих періодів збільшується внаслідок зміни клімату.

Вчені припускають, що збільшення періодів аномальної спеки і підвищення температури тіла у крокодилів може знизити їхню здатність полювати, оскільки звичайна тактика полягає в тому, щоб надовго занурюватися під воду, влаштовуючи засідку на потенційну здобич. Недостатнє харчування своєю чергою може порушити здатність крокодилів до розмноження й у результаті стати причиною їх вимирання.

Нагадаємо, світ наближається до "точки неповернення" : вчені б'ють на сполох, попереджаючи про загрозу всьому живому. Нове дослідження австралійських учених виявило руйнівні наслідки танення льодовиків Гренландії та Канади.

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